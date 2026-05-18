快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／童堉誠生涯前8戰8打點隊史本土第4人 聯盟本土紀錄是李宗賢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊新人童堉誠。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新人童堉誠。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊新人童堉誠轉正、升上一軍後打出驚奇，8場比賽全數敲安，且累積8分打點，他是隊史第4位本土選手前8戰就有8分以上打點，李宗賢的前8戰11分打點為隊史紀錄，同時也是聯盟史上本土選手紀錄。

近兩場在范國宸因手指挫傷並未先發的情況下，童堉誠擔綱第三棒，與張育成一起擔綱中心棒次，組成「正副部長連線」，16日以1支安打、1支高飛犧牲打貢獻兩分打點，17日靠2次保送、1支安打三度上壘，第六局在滿壘時選到保送入帳打點。

童堉誠生涯初登場起8場累積8分打點，為中職史上本土選手第11人、隊史本土選手第4人，前3人為李宗賢（11）、林益全（9）、高國輝（8）。

李宗賢在生涯第7場出賽、2016年9月10日在台南棒球場面對統一獅隊，單場3安、貢獻5分打點，獲選為單場MVP，賽後發生在浴室滑倒意外，造成右腳掌外側撕裂傷，因此9月21日才有第8場出賽，再追加1分打點，生涯前8戰累積11分打點，為聯盟本土選手紀錄，包含洋將則排第四。

包含外籍選手在內，生涯前8戰最多打點紀錄為2006年La New熊隊貝茲的14分打點，2003年中信鯨隊美樂、1994年味全龍隊坎沙諾12分打點排名第二。

童堉誠 范國宸 李宗賢

延伸閱讀

中職／終於10勝了！兄弟歷時32場達陣 慢吞吞平隊史最慢紀錄

MLB／史瓦柏8戰9轟本季首位20轟！單場雙響助費城人瘋狂逆轉秀

中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫

中職／悍將沒啃成雞骨頭無緣3連戰清盤 攻頂計畫等下周

相關新聞

中職／童堉誠生涯前8戰8打點隊史本土第4人 聯盟本土紀錄是李宗賢

富邦悍將隊新人童堉誠轉正、升上一軍後打出驚奇，8場比賽全數敲安，且累積8分打點，他是隊史第4位本土選手前8戰就有8分以上打點，李宗賢的前8戰11分打點為隊史紀錄，同時也是聯盟史上本土選手紀錄。

中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫

富邦悍將隊左投陳仕朋本季第二場先發，內容依然動盪，今天面對台鋼雄鷹隊投2.2局被敲6安打、失5分，此役跨過生涯800局里程碑，以28歲239天之齡達陣，排名史上第三年輕、本土第二年輕。

中職／桃猿打線急凍！33場得79分 半季最慘得分紀錄倒數計時

樂天桃猿隊的得分火力，上周5戰上演5連破紀錄，目前33戰累積79分，以目前的得分效率，將面臨改寫上半季最低得分紀錄，來自1990年統一獅隊148分，若不分上下半季，紀錄則是2003年下半季誠泰太陽隊115分；此外，若限定60場半季，最少得分為2022年富邦悍將隊179分，對目前的猿隊來說已是太過夢幻的數字。

身心障礙國民運動會新北登場 視障選手打保齡球全靠經驗與感知

115年全國身心障礙國民運動會今天起在新北市登場，新北市市長侯友宜認為全障運不只是競賽，更是身障者展現生命韌性的重要舞台，許多參加視障者保齡球賽的選手一早到場熱身，盼能奪得佳績。

中信兄弟翻轉職棒生態 象迷別錯過棒球展

「中信六十甲子緣」棒球特展展出職棒元老球隊兄弟象相關文物，包括隊史首任總教練曾紀恩六十七號球衣、一代象「三連霸」冠軍球、中信兄弟台灣大賽冠軍戒等展品，帶領民眾走進時光隧道，一路回顧職棒元年的萬人空巷、假球案重創球迷信心，到中國信託承接更名為中信兄弟，再度「榮耀兄弟」的重要歷史。

「中信60甲子緣」棒球特展 明起免費入場

中國信託成立六十周年，中信金控昨天舉辦「中信六十甲子緣」棒球特展揭幕記者會，回顧台灣國球百年演進史、中國信託投入五級棒球發展，助力台灣棒球邁向巔峰之成果。棒球特展明起至六月廿一日免費入場，展出各式珍貴棒球文物，搭配圖文、沉浸式影音與互動設備，帶領觀展者走入時光隧道，重溫台灣棒球重大歷史時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。