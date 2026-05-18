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中職／童堉誠生涯前8戰8打點隊史本土第4人 聯盟本土紀錄是李宗賢
富邦悍將隊新人童堉誠轉正、升上一軍後打出驚奇，8場比賽全數敲安，且累積8分打點，他是隊史第4位本土選手前8戰就有8分以上打點，李宗賢的前8戰11分打點為隊史紀錄，同時也是聯盟史上本土選手紀錄。
近兩場在范國宸因手指挫傷並未先發的情況下，童堉誠擔綱第三棒，與張育成一起擔綱中心棒次，組成「正副部長連線」，16日以1支安打、1支高飛犧牲打貢獻兩分打點，17日靠2次保送、1支安打三度上壘，第六局在滿壘時選到保送入帳打點。
童堉誠生涯初登場起8場累積8分打點，為中職史上本土選手第11人、隊史本土選手第4人，前3人為李宗賢（11）、林益全（9）、高國輝（8）。
李宗賢在生涯第7場出賽、2016年9月10日在台南棒球場面對統一獅隊，單場3安、貢獻5分打點，獲選為單場MVP，賽後發生在浴室滑倒意外，造成右腳掌外側撕裂傷，因此9月21日才有第8場出賽，再追加1分打點，生涯前8戰累積11分打點，為聯盟本土選手紀錄，包含洋將則排第四。
包含外籍選手在內，生涯前8戰最多打點紀錄為2006年La New熊隊貝茲的14分打點，2003年中信鯨隊美樂、1994年味全龍隊坎沙諾12分打點排名第二。
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