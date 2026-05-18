中職／桃猿打線急凍！33場得79分 半季最慘得分紀錄倒數計時

樂天桃猿隊的得分火力，上周5戰上演5連破紀錄，目前33戰累積79分，以目前的得分效率，將面臨改寫上半季最低得分紀錄，來自1990年統一獅隊148分，若不分上下半季，紀錄則是2003年下半季誠泰太陽隊115分；此外，若限定60場半季，最少得分為2022年富邦悍將隊179分，對目前的猿隊來說已是太過夢幻的數字。

猿隊上周5戰合計只拿7分，從第29場起的總得分一路走在破紀錄道路上，前29場75分、前30場77分、前31場78分、前32場79分、前33場79分，全數破聯盟最少得分紀錄。

放眼中職史上，團隊半季最少得分紀錄前5名都來自下半季，而排名前二的2003年下半季誠泰115分、第一金剛125分，都是打50場，上半季紀錄為1990年統一獅隊148分（45場）。

中職從2009年起固定採用半季60場、全季120場，相比遠古紀錄，猿隊場次已經贏在起跑線，但目前進度卻很危險，以目前得分效率推算60場總得分只有143.6分。

中職歷年半季團隊最少總得分