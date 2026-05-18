聽新聞
0:00 / 0:00
中職／桃猿打線急凍！33場得79分 半季最慘得分紀錄倒數計時
樂天桃猿隊的得分火力，上周5戰上演5連破紀錄，目前33戰累積79分，以目前的得分效率，將面臨改寫上半季最低得分紀錄，來自1990年統一獅隊148分，若不分上下半季，紀錄則是2003年下半季誠泰太陽隊115分；此外，若限定60場半季，最少得分為2022年富邦悍將隊179分，對目前的猿隊來說已是太過夢幻的數字。
猿隊上周5戰合計只拿7分，從第29場起的總得分一路走在破紀錄道路上，前29場75分、前30場77分、前31場78分、前32場79分、前33場79分，全數破聯盟最少得分紀錄。
放眼中職史上，團隊半季最少得分紀錄前5名都來自下半季，而排名前二的2003年下半季誠泰115分、第一金剛125分，都是打50場，上半季紀錄為1990年統一獅隊148分（45場）。
中職從2009年起固定採用半季60場、全季120場，相比遠古紀錄，猿隊場次已經贏在起跑線，但目前進度卻很危險，以目前得分效率推算60場總得分只有143.6分。
中職歷年半季團隊最少總得分
製表：運動新聞編輯部
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。