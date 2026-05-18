中信兄弟翻轉職棒生態 象迷別錯過棒球展

「中信六十甲子緣」棒球特展展出職棒元老球隊兄弟象相關文物，包括隊史首任總教練曾紀恩六十七號球衣、一代象「三連霸」冠軍球、中信兄弟台灣大賽冠軍戒等展品，帶領民眾走進時光隧道，一路回顧職棒元年的萬人空巷、假球案重創球迷信心，到中國信託承接更名為中信兄弟，再度「榮耀兄弟」的重要歷史。

中華職棒聯盟於一九九○年揭開序幕，展區復刻職棒元年開幕戰場地台北市立棒球場的樓牌，標誌台灣棒球重大里程碑；兄弟象憑藉拚戰精神與鮮明球風，累積龐大球迷基礎，曾兩度完成三連霸，本次特展展出一代象於一九九二年至一九九四年首度達成三連霸的總冠軍紀念球，向黃衫軍致敬。

兄弟象二○一三年傳出轉售消息，台灣職棒面臨存亡危機，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒當年收到偏鄉教師訊息，向他表示職棒比賽是孩子們唯一希望，為了不讓孩子棒球夢破碎，辜仲諒促成中國信託重回職棒領域，承接兄弟象並延續「兄弟」之名經營球隊，中信兄弟正式誕生。

特展也為「中職先生」彭政閔設置展區，展出千分打點紀念版、引退球員卡、實戰球衣。當年面對假球陰霾，彭政閔仍堅持信念，努力在場上拚搏，成為球隊與球迷的心靈寄託。他曾感性表示：「不進場看球的球迷，希望你們能繼續關注我們，我們會更努力，讓你們能更信任我們。」這段話至今為人津津樂道。

中信兄弟成軍逾十二年，透過企業化經營、改善球員待遇、建立主場制度以及打造二軍基地與農場養成系統，逐步翻轉台灣職棒生態，吸引更多企業重新投入棒球，聯盟也重回六隊規模，再現榮景。近年中信兄弟不僅締造「五年三冠」佳績，去年創下票房與營收新高，首度轉虧為盈。