中職／「連打擊練習都沒打那麼遠」 郭阜林本季首轟狙擊陳仕朋

台鋼雄鷹隊今天以6：5擊敗富邦悍將隊，郭阜林的三分砲狙擊陳仕朋，本季首轟降落在新莊棒球場，總教練洪一中賽後說：「很久沒看他打那麼遠」，郭阜林也承認：「我自己也覺得，連打擊練習都沒辦法打那麼遠。」

郭阜林賽前面對陳仕朋對戰並不出色，合計38打數敲出5安打，今天賽後被問到是否有印象過往對戰陳仕朋成績，他也說：「我印象中滿慘的。」

郭阜林指出，當下設定紅中低球，只有設定位置、沒有設定球路，「很開心這支全壘打可以讓球隊近期的戰績有鼓舞效果，也希望下禮拜可以繼續。」

洪一中虧很久沒看他打那麼遠，郭阜林也承認確實如此，「從去年就調整打擊心態，把擊球率提高，沒有很用力去揮大棒。」他說球隊這兩周在得點圈攻擊效率較差，開心的是這支全壘打有點帶動到氛圍。