中職／陳正毅初先發只撐2.1局5BB 洪總：把自己投倒了

台鋼雄鷹隊本周在急需先發投手情況下，啟用陳正毅初先發，只撐2.1局，出現5次保送，總教練洪一中直言，一軍與二軍強度還是有差，還無法穩定去面對更強比賽，無法撐長局數並非因為挨打，「這個就是自己投倒了。」

雄鷹今天以6：5擊敗富邦悍將隊，陳正毅先發2.1局共用69球，失3分（責失2分），自己的5次保送帶來危機，守備也在他投球任內發生3次失誤。雄鷹啟用6任後援投手，聯手完成這場比賽，包括剛回到一軍的韋宏亮中繼1.2局五上五下，拿下生涯首勝。

談到陳正毅的初先發表現，洪一中表示，問題在於控球不太理想，「整體不是被打得怎樣，這個就是自己投倒了，不到3局就超過70顆了，連基本的5局都沒辦法吃下來。」

「二軍和一軍差異還是很大，球質不到很差，只是說面對一軍打者想要更準、怕被打，往往都是壞球差太多。」他進一步指出，「一個壞球、兩個壞球，二軍人力搞不好下一個塞紅中也不一定掌握得住，在一軍一個壞球、兩個壞球，說不定嘎一下就出去了，這個就是有差別。」

洪一中坦言，球隊人手沒到那麼齊全，今天因為有需求，因此才拉上來，「看他10幾局不錯就找上來，觀察樣本太少，養成還沒有很穩定去面對更強的比賽。」