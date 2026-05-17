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和泰車跨海應援紐柏林24小時耐久賽 近千車迷擠爆GR Garage林口

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本豐田汽車會長豐田章男再戰綠色地獄，和泰車林口 GR Garage 舉辦紐柏林24小時耐久賽應援活動，近千名車迷跨海連線熱血應援。黃淑惠攝
日本豐田汽車會長豐田章男再戰綠色地獄，和泰車林口 GR Garage 舉辦紐柏林24小時耐久賽應援活動，近千名車迷跨海連線熱血應援。黃淑惠攝

和泰集團深懂賽車迷的熱血與期待！一年一度的紐柏林24小時耐久賽於5月16日至17日登場，這項賽事向來被視為全球汽車品牌實戰鍛鍊的最高殿堂之一。和泰車特別於GR Garage林口店盛大舉辦「紐柏林24小時耐久賽應援活動」，跨海連線德國賽場，吸引近千名車迷齊聚熱血應援，現場吶喊聲不斷，氣氛沸騰。

全球最大汽車集團豐田汽車會長、同時也是賽車手的豐田章男，繼去年親自率領Rookie Racing車隊挑戰紐柏林24小時耐久賽後，今年再度親自領軍參戰，也讓台灣車迷高度關注賽事發展。

為讓國內車迷同步感受世界級賽事魅力，和泰車特別於林口GR Garage舉辦跨海實況連線應援活動，兩天累計吸引近千名車迷到場，共同見證Rookie Racing車隊與Gazoo Racing挑戰世界頂級耐久賽的重要時刻。隨著賽車手在賽道上的激烈競逐，現場氣氛熱烈沸騰，加油聲與歡呼聲此起彼落，將活動氣氛推向最高點。

作為全球規模最大的GR Garage據點，GR Garage林口店開幕一年多以來，已累積超過2萬名消費者到店參觀、交流與體驗改裝文化，不僅成為台灣車迷交流的重要聚點，也成功帶動更多消費者對賽車運動與性能車文化的關注與熱情。

活動期間，現場更透過與德國紐柏林賽道即時連線，讓台灣車迷同步感受賽事緊張刺激的氛圍。即使面對深夜時差，車迷熱情依舊不減，應援聲浪持續不斷，展現高度凝聚力與對賽車文化的支持。

紐柏林24小時耐久賽向來被視為全球汽車品牌技術與耐久實力的試煉場，賽道因高低起伏劇烈、彎道複雜聞名，更有「綠色地獄」之稱。透過24小時不間斷的極限挑戰，車廠不僅驗證車輛耐久性能與操控表現，也藉此累積大量寶貴數據，進一步回饋至量產車開發與產品精進，落實「從賽道到道路」的品牌理念。

除了賽事直播應援外，現場也規劃多項互動體驗，包括GR性能車展示、賽車文化介紹、改裝商品展示、互動遊戲及限定周邊活動等，提供民眾沉浸式賽車體驗，讓車迷在觀賽之餘，也能近距離感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與賽道文化魅力。

和泰車表示，未來將持續透過GR Garage平台深化台灣汽車運動文化推廣，並結合GR品牌精神，讓更多消費者接觸並體驗源自賽道的性能魅力，持續為台灣車迷打造更完整、更具熱情的汽車生活體驗。

除了賽事直播應援外，活動現場亦規劃多項互動體驗，包括GR性能車展示、賽車文化介紹，讓車迷在觀賽之餘，也能近距離感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與賽道文化魅力。黃淑惠攝
除了賽事直播應援外，活動現場亦規劃多項互動體驗，包括GR性能車展示、賽車文化介紹，讓車迷在觀賽之餘，也能近距離感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與賽道文化魅力。黃淑惠攝

全球最大汽車集團豐田汽車會長豐田章男繼去年親自帶領Rookie Racing車隊挑戰之後，再度親自領軍參戰紐柏林24小時耐久賽，台灣眾多車迷高度關注。黃淑惠攝
全球最大汽車集團豐田汽車會長豐田章男繼去年親自帶領Rookie Racing車隊挑戰之後，再度親自領軍參戰紐柏林24小時耐久賽，台灣眾多車迷高度關注。黃淑惠攝

和泰車 德國 賽車手

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