中職／悍將沒啃成雞骨頭無緣3連戰清盤 攻頂計畫等下周

富邦悍將隊挑戰本季首次3連戰橫掃功虧一簣，今天以5：6不敵台鋼雄鷹隊，5連勝畫下句點，加上同日味全龍隊完成3連戰橫掃樂天桃猿隊，悍將本周攻頂計畫失敗，落後勝差擴大為2場。

兩隊先發投手都未能完成3局投球，悍將陳仕朋先發2.2局被敲6安打、失5分，雄鷹由陳正毅生涯初先發，投2.1局失3分（責失2分），自己的5次保送帶來危機，守備也在他投球任內發生3次失誤。

悍將一局下由剛回歸就扛首棒的申皓瑋先選保送上壘，後續靠保送、捕手劉時豪傳球失誤進占三壘，張育成的適時安打攻下1分，王苡丞再於滿壘局面敲安送回2分。

雄鷹首局前3位打者敲2安打、1保送，無人出局已攻占滿壘，魔鷹擊出雙殺打，王柏融則是二壘方向滾地球出局，該局只拿下1分；第三局敲4安打，魔鷹二壘打先帶1分打點，郭阜林再掃射三分砲，為陳仕朋帶來重傷害。

悍將3：5落後局面，第六局兩出局、二三壘有人時推出范國宸代打，陳柏清投到0好3壞決定故意四壞保送，童堉誠滿壘再選保送追近到1分差，王躍霖接手1球讓張育成打向三壘界外區遭到接殺，悍將錯過追加分數的機會，九局上牛棚再遭攻陷，九局下3支安打串連追回1分仍無力扭轉敗局。

悍將以落後龍隊1場勝差展開這波3連戰，只需悍將贏球、龍隊輸球就將龍頭「變天」，前兩天龍隊、悍將雙贏維持排名不變，今天龍隊贏球、悍將輸球，悍將本周攻頂失敗，擴大為2場落後。

王苡丞首局滿壘敲安帶有2分打點。記者陳正興／攝影

郭阜林敲出三分砲。記者陳正興／攝影

張育成首局的安打幫助富邦悍將隊開張分數。記者陳正興／攝影