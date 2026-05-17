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中職／林子豪敲安終止獅隊得點圈乾旱 朱迦恩代打當英雄

中央社／ 台北17日電
林子豪(左)打下獅隊第一分。 統一獅提供
林子豪(左)打下獅隊第一分。 統一獅提供

統一獅隊得點圈18打數無安打的低潮在今天突破，林子豪6局下敲回全隊第1分，加上朱迦恩代打追平安，單局4分攻勢逆轉，以4比3擊敗中信兄弟，終止2連敗及對戰4連敗。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊前2場得點圈15打數無安打，昨天更遭到兄弟完封，今天3局下無人出局二壘有人，3個打數也沒敲出安打，直到6局下1出局後陳傑憲四壞、林佳緯敲安，隨後林子豪敲出安打突破球隊得點圈乾旱，接著朱迦恩上場代打陳鏞基，敲出三壘安打，2分打點追平比數，隨後蘇智傑敲出內野滾地球，朱迦恩跑回超前分。

陳鏞基今年季前官辦熱身賽時左腹斜肌拉傷，缺陣到5月才開始於二軍出賽，今天重返一軍第1戰先發第4棒、指定打擊，總教練林岳平賽前就安排讓他打2打席就換朱迦恩，這個安排意外成為比賽轉捩點。

林佳緯 林子豪 陳傑憲

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