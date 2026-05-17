中職／張政禹隊史首位盜本壘成功 葉總：我也被盜過本壘啊

味全龍隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，7局下靠著張政禹大膽盜本壘搶下保險分，跑出味全龍隊史第1次、中職史上第6次「純」盜本壘成功，而在過去中職5次盜本壘的紀錄中，現任龍隊總教練葉君璋倒是兩度成為「苦主」。

在今天之前，中職前一次有球員盜本壘成功已經是2004年7月11日，誠泰黃高俊在嘉義縣棒球場面對興農牛隊所締造。時隔22年後，張政禹今天跑出味全隊史第1次盜本壘成功，葉君璋賽後就笑說：「啊我也被盜過本壘啊。」

過去中華職棒有過5次「純」盜本壘成功的紀錄，前兩次締造者分別為1997年7月22日和信鯨拉飛力、1999年10月11日三商虎馬丁尼，對手都是味全龍隊，而且該兩場比賽被盜本壘的捕手，都是葉君璋。

如今看著子弟兵寫紀錄，葉君璋也大讚，張政禹跑回的那1分十分重要，「今天打得其實沒有很順利，一直保持在1分差而已，我覺得那分進來之後，對球隊的士氣，或是對投手來講，壓力都會比較沒那麼大。」

葉君璋也坦言，張政禹決定要衝本壘這件事，確實只能由他自己來決定跑不跑，「沒辦法由教練來跟他講，他如果沒有那個感覺，也跑不成功。」

至於今天龍隊先發投手梅賽鍶，主投8局無失分獲選單場MVP，葉君璋說：「今天先發投手投得滿穩的，有把局數拉長，雖然打線只得1分，但他可以把失分壓在0分。」

梅賽鍶無畏猿隊排出的連7名右打，全場被敲5支安打，沒有投出保送，成功守住局面。前7局投完龍隊僅1：0領先，7局下他在場邊熱身時，轉頭看到三壘上的張政禹，才心想「他離壘有點遠喔」，接著聽到現場歡呼聲轉頭時，張政禹已經滑回本壘起身準備回休息室，梅賽鍶瞪大眼睛直呼「很驚訝」。

味全龍投手梅賽鍶。圖／味全龍提供