快訊

回應川習會涉台問題 賴總統：捍衛中華民國現狀、沒有「台獨」問題

高雄多車大喇喇違停路口…為光顧這間豆漿店 網曝：20年夜間都這樣

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火！IU生日會哽咽鞠躬道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊左投陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊左投陳仕朋。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊左投陳仕朋本季第二場先發，內容依然動盪，今天面對台鋼雄鷹隊投2.2局被敲6安打、失5分，此役跨過生涯800局里程碑，以28歲239天之齡達陣，排名史上第三年輕、本土第二年輕。

陳仕朋此役一開賽就遇到亂流，雄鷹首局前3位打者敲2安打、1保送，無人出局已攻占滿壘，魔鷹擊出雙殺打，王柏融則是二壘方向滾地球出局，該局控制在只失1分；第三局被敲4安打，魔鷹二壘打先帶有1分打點，郭阜林再掃射三分砲。

陳仕朋賽前累積797.2局投球，此役投2.2局收工，勉強跨過800局大關，成為聯盟史上第28人、本土第23人。若以年紀來看，只有潘威倫25歲188天、勇壯26歲30天達陣年紀小於陳仕朋。

富邦悍將隊左投陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊左投陳仕朋。記者陳正興／攝影

陳仕朋 郭阜林 潘威倫

延伸閱讀

中職／吳念庭生涯首支再見安 台鋼3：2贏球送洪總65歲生日禮

中職／終於10勝了！兄弟歷時32場達陣 慢吞吞平隊史最慢紀錄

韓職／王彥程5局飆8K壓制聯盟龍頭KT巫師 收下本季第4勝

中職／龍隊連2場讓對手Goal For One 猿隊整周都在破紀錄

相關新聞

中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

味全龍隊今天在主場迎戰樂天桃猿隊，梅賽斯先發8局無失分，打線全場僅敲4支安打比猿隊少1支，但在2局下靠對手失誤搶得先機，8局下則是由張政禹發動中職22年來首次「純」盜本壘成功，跑回第2分，終場以2：0勝出，系列賽橫掃對手，賞給桃猿4連敗。

中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫

富邦悍將隊左投陳仕朋本季第二場先發，內容依然動盪，今天面對台鋼雄鷹隊投2.2局被敲6安打、失5分，此役跨過生涯800局里程碑，以28歲239天之齡達陣，排名史上第三年輕、本土第二年輕。

中職／一天兩杯全糖珍奶 後藤光尊有心中的奶茶三本柱

富邦悍將隊總教練後藤光尊的出場介紹寫著「最愛全糖珍奶」，不是在開玩笑，今天證實自己一天兩杯全糖珍奶，還有自己心目中的奶茶三本柱。

棒球／栗山英樹看WBC台韓激戰也深受感動 「用靈魂在比賽」

世界棒球經典賽冠軍教頭栗山英樹，應「中信60甲子緣」棒球特展之邀來台，今天舉辦棒球講座，談到中華隊在今年世界棒球賽最後一場預賽與南韓隊的交手，他看了也深受感動，「已經超越技術層面，是用靈魂在比賽。」

中職／張政禹隊史首位盜本壘成功 葉總：我也被盜過本壘啊

味全龍隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，7局下靠著張政禹大膽盜本壘搶下保險分，跑出味全龍隊史第1次、中職史上第6次「純」盜本壘成功，而在過去中職5次盜本壘的紀錄中，現任龍隊總教練葉君璋倒是兩度成為「苦主」。

中職／從小就想盜本壘！ 張政禹成史上第6人「沒人在理我就跑了」

味全龍隊今天在天母棒球場面對樂天桃猿隊，7局下龍隊張政禹攻上三壘後，抓準猿隊左投林子崴沒在看管跑者，一步步離壘後，一舉發動盜本壘成功，成為龍隊隊史第1人、聯盟史上第6人，也解鎖他「從小就想盜本壘」的心願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。