中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫

世界棒球經典賽冠軍教頭栗山英樹，應「中信60甲子緣」棒球特展之邀來台，今天舉辦棒球講座，談到中華隊在今年世界棒球賽最後一場預賽與南韓隊的交手，他看了也深受感動，「已經超越技術層面，是用靈魂在比賽。」

2026-05-17 12:10