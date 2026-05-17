聽新聞
0:00 / 0:00
中職／陳仕朋28歲達陣800局史上第3年輕 土投只輸神獸潘威倫
富邦悍將隊左投陳仕朋本季第二場先發，內容依然動盪，今天面對台鋼雄鷹隊投2.2局被敲6安打、失5分，此役跨過生涯800局里程碑，以28歲239天之齡達陣，排名史上第三年輕、本土第二年輕。
陳仕朋此役一開賽就遇到亂流，雄鷹首局前3位打者敲2安打、1保送，無人出局已攻占滿壘，魔鷹擊出雙殺打，王柏融則是二壘方向滾地球出局，該局控制在只失1分；第三局被敲4安打，魔鷹二壘打先帶有1分打點，郭阜林再掃射三分砲。
陳仕朋賽前累積797.2局投球，此役投2.2局收工，勉強跨過800局大關，成為聯盟史上第28人、本土第23人。若以年紀來看，只有潘威倫25歲188天、勇壯26歲30天達陣年紀小於陳仕朋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。