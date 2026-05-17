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中職／從小就想盜本壘！ 張政禹成史上第6人「沒人在理我就跑了」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍張政禹盜本壘成功。圖／味全龍提供
味全龍張政禹盜本壘成功。圖／味全龍提供

味全龍隊今天在天母棒球場面對樂天桃猿隊，7局下龍隊張政禹攻上三壘後，抓準猿隊左投林子崴沒在看管跑者，一步步離壘後，一舉發動盜本壘成功，成為龍隊隊史第1人、聯盟史上第6人，也解鎖他「從小就想盜本壘」的心願。

龍隊今天前6局打完1：0領先，猿隊在第7局換上左投林子崴登板，張政禹敲出安打，在一壘時就觀察到林子崴有些小動作，之後靠蔣少宏的安打攻佔上三壘，他當下就告訴三壘指導教練陳志偉，「我很想盜本壘耶，讓我盜一次好不好？」

當時2出局一、三壘有人的局面，龍隊換上王順和代打，張政禹透露：「那時後偉哥跟我說，不要啦，換了代打，如果你出局，就會浪費這個代打。」但張政禹觀察了一球後，仍決定要行動，「（投手）第一顆丟完，我就回來跟偉哥說，不管我要跑了！」

回憶當下的狀況，張政禹說：「我就離壘越離越大，我都覺得再跑兩、三步就要到本壘了，我為什麼不跑？就是一個念頭，三壘也沒在理我，很像沒有人在理我，我就給他跑。」賽後他還笑說：「重點是偉哥叫我不要跑，叫我不要白目。」

張政禹坦言，想盜本壘是自己從國小以來就很想做的事，「我就很想跟別人不一樣，我也不知道為什麼今天會突然有這想法，剛好今天的機會很好，重點是今天球隊領先，有這個機會可以做，如果今天是輸球或平手，可能就不太敢跑。」

張政禹先是從三壘一步步進逼本壘，最後一溜煙跑出盜本壘成功，連二壘上的隊友蔣少宏都說：「我就看到一個白白的東西衝過去，就得分了。」

而張政禹跑回本壘時，投手林子崴球甚至還沒出手，張政禹一氣呵成起身跑回休息室，「我原本想像的盜本壘可能會很振奮，但最後也不知道發生了什麼事，只知道我得分了。」他也說：「投手應該是太專注於打者了。」

張政禹跑出聯盟史上第6位「純」盜本壘成功，前一次已是2004年，當時張政禹才4歲。而龍隊一軍首席教練丘昌榮，過去在2003年效力於誠泰時期，也曾在新竹棒球場跑出史上第4次盜本壘成功，張政禹透露，今天自己回到休息室後，丘哥馬上跑去跟他說，「不錯喔，我也有一次。」

張政禹 林子崴 味全龍

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