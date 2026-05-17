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中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

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中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍張政禹盜本壘成功。味全龍提供
味全龍張政禹盜本壘成功。味全龍提供

味全龍隊今天在主場迎戰樂天桃猿隊，梅賽鍶先發8局無失分，打線全場僅敲4支安打比猿隊少1支，但在2局下靠對手失誤搶得先機，8局下則是由張政禹發動中職22年來首次「純」盜本壘成功，跑回第2分，終場以2：0勝出，系列賽橫掃對手，賞給桃猿4連敗。

味全龍今天面對「前隊友」艾菩樂，2局下陳思仲擊出中外野飛球，但樂天發生守備失誤，讓跑者攻佔二壘，接著推進上三壘後，林孝程適時安打將陳思仲送回本壘得分，味全龍隊1：0領先。

猿隊艾菩樂今天主投6局，用89球，僅被擊出2支安打，有2次保送，送出3次三振，失1分非自責分。

7局上樂天換上左投林子崴登板，龍隊又有攻勢，張政禹敲出安打，2出局後靠蔣少宏的二壘打站上三壘，接著張政禹大膽盜本壘成功，攻下此戰第2分，味全2：0領先。

根據中華職棒聯盟提供之紀錄，這是味全隊史第1次、中職史上第6次盜本壘成功，前一次已是2004年7月11日，誠泰黃高俊在嘉義縣棒球場面對興農牛隊，第7局所創下。

樂天桃猿隊今天先發9棒排出連7名右打，只為能突破龍隊先發梅賽，但沒有收到太大的效果，全場敲5支安打，但攻勢沒能串連，遭到完封。

梅賽鍶主投8局，用98球，被敲出5支安打，沒有投出保送，送出5次三振，沒有失分，拿下本季第4勝，並獲選單場MVP。

味全龍梅賽鍶先發8局無失分。 味全龍提供
味全龍梅賽鍶先發8局無失分。 味全龍提供

味全龍張政禹(右)。 味全龍提供
味全龍張政禹(右)。 味全龍提供

味全龍張政禹(左)。味全龍提供
味全龍張政禹(左)。味全龍提供

張政禹 味全龍 味全

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