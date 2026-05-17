中職／跟年輕球員做重量提升擊球初速 拿莫・伊漾憂心花蓮災況

味全龍隊拿莫・伊漾本季首度被升上一軍，今天回到主場天母棒球場，他坦言很感動也很期待，「很久沒有來這裡，終於上來了。」今天首戰就被排上先發第2棒、一壘手，他也盼能用更好的身體狀態上場表現、把握住機會。

拿莫・伊漾去年在一軍僅出賽28場是生涯最少，自7月下旬起就沒有再登上一軍，今年開季也從二軍出發。而他近期在二軍的好表現，被總教練葉君璋注意到了，今天被拉上一軍，他直呼很感動，「覺得自己還有機會上來、還有很努力地爬上來，很開心，現在目標就是在上面待越久越好。」

在二軍期間，跟著隊上的年輕球員一起磨練，跟著做重量，拿莫・伊漾透露：「他們的重訓量真的很強，一個禮拜4次，跟著做之後，身體感覺也滿好的，畢竟之前都要兼顧比賽，做的就沒這麼多。」

重量訓練的量大幅提升，拿莫・伊漾坦言，一開始大家都很不習慣，也有不少人因此身體緊繃，但慢慢習慣了這樣的強度後，就都能適應，且明顯感受到大家的競爭性都有提升。

拿莫・伊漾自己也很有感，身體狀況更好了，他提到，因為這樣的重量加強，自己擊球初速明顯提升，看到自己沒有想過的數字，「在比賽的時候，擊球初速有到171（公里），自己都嚇到，平均也有164到167（公里），去年最高大概160（公里）上下。」

這拿莫・伊漾次升上一軍後，正好就有機會隨球隊回到家鄉花蓮比賽，但因花蓮日前大雨，他坦言，心情有些忐忑，「看到花蓮光復好像又有災情，心情滿複雜的，想知道家裡的狀況怎麼樣，雖然沒有像上次那麽嚴重，但好像還是要打掃一下，這趟看有沒有機會回去看一下。」