棒球／「中信60甲子緣」特展向台灣棒球致敬 5月19日起免費入場

中國信託成立60周年，中國信託金融控股公司今天舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，回顧台灣國球百年演進史、中國信託投入五級棒球發展，助力台灣棒球邁向巔峰之成果。棒球特展於5月19日至6月21日免費入場，展出各式珍貴棒球文物，搭配圖文、沈浸式影音與互動設備，帶領觀展者走入時光隧道，重溫台灣棒球重大歷史時刻。

「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會今日於台北市南港區的中國信託金融園區多功能會場舉行，台北市市長蔣萬安、運動部產業及科技司司長王詔民、國家運動訓練中心執行長趙士強、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹、中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台灣傳奇球星王建民、彭政閔、各級棒球教練與球員，以及中信金控與各子公司高階主管共同出席見證。

蔣萬安致詞時感謝中國信託支持中信兄弟棒球隊，支持基層棒球、各級賽事及職棒發展，特別冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，提供優質比賽舞台，讓高中的孩子在球場上盡情發揮。蔣萬安特別恭喜中國信託走過一甲子，為台灣貢獻與付出，也祝福台灣棒球蓬勃發展、中國信託邁向下一個輝煌的60年。

顏文隆指出，中國信託一甲子以來除了提供客戶最優質服務，更重要是秉持We are family的品牌精神，長期推廣台灣民眾喜愛的棒球運動，投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓，今年策劃「中信60甲子緣」棒球特展，回顧台灣棒球發展的歷史，以及台灣人對於棒球的信念與堅持，見證台灣棒球經過長年的汗水累積至今終於開花結果，是每一位台灣人的驕傲，也是中國信託的驕傲。

顏文隆表示，身兼中華棒協理事長的辜仲諒董事長曾說過，台灣棒球發展並不是一帆風順，曾歷經打假球的黑暗期，那是所有球迷心中的痛，但辜仲諒董事長在2013年底挺身而出，促成中國信託接手兄弟象，才有今天中華職棒的榮景，以及台灣棒球世界排名第二的成績。

「中信60甲子緣」棒球特展分為「台灣百年棒球史」、「通往世界紀錄的起點」、「中華職棒興衰史」、「灌溉國球的底蘊」、「站上世界舞台」、「中華隊的驕傲台灣之光」等六大展區。

台灣棒球開花結果，有賴長年扎根基層。「中信60甲子緣」棒球特展的「灌溉國球的底蘊」展區，展出中信慈善基金會「愛接棒計畫」與「台灣甲子園」中信盃黑豹旗推動成果，陳列偏鄉少棒、青少棒球員感謝信與動人故事，以及曾受黑豹旗磨練，如今成為旅外球員孫易磊、林維恩當年的實戰球衣；「中華職棒興衰史」展區不只於入口處復刻當年台北市立棒球場牌樓，帶球迷重溫職棒元年的欣欣向榮，也勇於面對職棒打假球的黑暗期及中國信託重回職棒、贊助中信兄弟棒球隊的關鍵轉折，展區亦羅列中國信託力挺中華隊征戰國際舞台，讓世界透過棒球看見台灣的精采賽事。

因應棒球特展開幕，中國信託金融園區內兩棟大樓外牆張貼巨幅形象廣告，由「強投」王建民、「猛打」彭政閔領銜。其中，「強投定勝勢」寓意中國信託憑藉穩健經營與精準布局，持續厚植實力，投出「台灣第一金融品牌」的卓越成績；「猛打創新局」展現企業突破既有框架、推動服務創新的動能，不僅向台灣國球致敬，更象徵中國信託將以深厚根基為起點，持續創新前行，邁向下一甲子。

中國信託成立60周年，策畫「中信60甲子緣」棒球特展，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金控董事長顏文隆、台北市長蔣萬安、北海道日本火腿鬥士CBO栗山英樹、中信兄弟隊教練王建民及彭政閔等人出席。記者余承翰／攝影