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中信成立60年辦棒球特展 蔣萬安、辜仲諒齊學王貞治稻草人打擊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中信金控舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，北市長蔣萬安（左三）、運動部產業及科技司司長王詔民（右三）、國家運動訓練中心執行長趙士強（右二）、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹（左二）、中信金控董事長顏文隆（右四）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左四）、傳奇球星王建民（右一）、彭政閔（左一）共同出席見證。圖／中信金控提供
中信金控舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，北市長蔣萬安（左三）、運動部產業及科技司司長王詔民（右三）、國家運動訓練中心執行長趙士強（右二）、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹（左二）、中信金控董事長顏文隆（右四）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左四）、傳奇球星王建民（右一）、彭政閔（左一）共同出席見證。圖／中信金控提供

中國信託今年適逢創立60周年，今（17）日舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、金控董事長顏文隆、台北市長蔣萬安、北海道日本火腿鬥士首席棒球總管栗山英樹，以及中信兄弟投手教練王建民、二軍總教練彭政閔等人共同出席啟動儀式。

「中信60甲子緣」棒球特展將自5月19日起至6月21日在中國信託多功能會場展出，回顧台灣棒球百年發展史與中國信託投入五級棒球的成果，向台灣棒球精神致敬。

蔣萬安表示中國信託長期支持台灣棒球，並在現場與辜仲諒一同重現王貞治招牌的稻草人打擊動作 ，全場氣氛熱絡。他也提到台北大巨蛋啟用後對台灣棒球的意義，強調有了大巨蛋，台灣選手站上國際舞台更有自信；他也宣布，台北市今年將青年公園棒球場冠名為「謝國城紀念球場」，以紀念台灣少棒之父，並成為全台第一座擁有人工草皮的少棒場地。

中信金控董事長顏文隆指出，中國信託一甲子以來除了提供客戶最優質服務，更重要是秉持We are family的品牌精神，長期推廣台灣民眾喜愛的棒球運動，投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓，今年策劃「中信60甲子緣」棒球特展，回顧台灣棒球發展的歷史，以及台灣人對於棒球的信念與堅持，見證台灣棒球經過長年的汗水累積至今終於開花結果，是每一位台灣人的驕傲，也是中國信託的驕傲。

特展同步邀請栗山英樹舉辦棒球講座。栗山英樹談到中華隊在今年WBC世界棒球經典賽預賽最後一場對南韓的比賽，表示深受感動，「已經超越技術層面，是用靈魂在比賽。」 他也分享日本從基層扎根到登上世界冠軍之路的經驗，為台灣棒球發展提出建言。

中國信託是全台首家投入五級棒球運動推展的企業，長期深耕基層棒球、提升職棒產業環境，從少棒、青少棒、青棒、業餘到職棒，一路扶持台灣棒球生態發展。 今年以60週年為契機，品牌形象影片「接棒篇」記錄台灣棒球從1931年嘉義農林棒球隊闖進甲子園，歷經1968年紅葉少棒點燃三級棒球熱潮，到2024年世界12強賽奪冠的歷史傳承 ，呼應中信創辦人辜濓松生前名言：「棒球是最值得投資的事業。」「中信60甲子緣」棒球特展5月19日正式對外開放。

辜仲諒 中信 中國信託

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