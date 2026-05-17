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中職／好表現「不小心」被葉總看到了 拿莫・伊漾本季初登一軍
味全龍隊今天將拿莫・伊漾升上一軍，並且直接將他排為先發第2棒、一壘手，同時拉上包括投手陳禹勳、外野手陳子豪及新秀野手許博閎等3名球員隨隊，為了接下來19、20日的花蓮賽事做準備。
龍隊投手曾仁和昨天以先發6局失1分的優質先發拿下第2勝，今天依照原定規畫降二軍，龍隊總教練葉君璋表示，在上半季應該都會採取這樣的模式，讓曾仁和在一軍先發完後就下二軍調整，也會明確告知他下一場出賽的時間，「先看他的狀況維持的怎麼樣，再看看要不要讓他進輪值。」
曾仁和降二軍的空缺，龍隊從二軍拉上拿莫・伊漾，是他本季首度登上一軍，葉總表示：「『不小心』看到他有打一場還不錯的比賽，看起來狀況還不錯。」
拿莫・伊漾本季在二軍出賽25場，61打數敲出13支安打，包括4支二壘打和1發全壘打。葉總提到，拿莫在整個春訓期間都很努力，但成績沒有出來時，不會有太大的信心，「最近他擊球感覺好一點，就順勢讓他上來。」
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