中職／相隔2周出賽扛先發第1棒、守游擊 余德龍嚇一跳「會下雨吧？」

樂天桃猿隊今天出戰味全龍隊，面對左投梅賽鍶，先發打序排出連7棒右打的「極右打線」，且讓37歲「超級工局人」余德龍扛開路先鋒，賽前他也坦言嚇一跳，在天母的豔陽天下頻頻問說「今天會下雨吧？」

余德龍前一次出賽已是5月2日、代打上場，接著兩周都沒有上場，今天也僅是他本季第2度先發上陣。而他上次擔任開路先鋒則是2021年8月11日，當年僅以先發第1棒身分出賽1場，再前一次就已經要回溯到2017年。

賽前被告知今天的先發打序，余德龍坦言嚇一跳，「我多久沒有下場了，我想下場，但不是打第1棒。」然而他也提到，能被排上先發，就會盡量表現，讓自己盡快投入比賽，「兩、三周沒比賽了，希望自己的專注力能一下就進入狀況。」

37歲的余德龍本季兩度扛先發游擊，賽前他開玩笑說，「今天會下雨吧？怎麼讓一個老人家守游擊？」但聽及王勝偉日前以42歲的年紀擔任替補游擊手，余德龍說：「希望有一天，跟勝偉同場出賽，一起先發游擊。」

即使沒有上場時，余德龍每天賽前依舊是內野二、三、游都會上去練守備，近期還會在賽前打擊練習時上場替隊友餵球，余德龍說：「沒下場還是會找事情做，就維持一下丟球的手感，不要讓自己太輕鬆，主要也是用丟球維持自己的肌力。」

比賽時他在場邊也不忘就自己的觀察，隨時提點隊友，「最近球隊狀況不是很好，看誰有機會就下場，自己就在旁邊幫忙加油，也會跟他們講一些場上的觀念，像是今天風大，或是風向有什麼轉變這些的，有時候在場上比賽，他們會有些小細節沒注意到，就會適時跟他們說。」