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中職／廖任磊10球被敲4安打檢討未及時變化 曾峻岳暖回：沒事

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手廖任磊（左）、曾峻岳（右）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手廖任磊（左）、曾峻岳（右）。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊昨天以6：1進入第9局，仍搞到需要終結者曾峻岳上班，廖任磊造成場上危機，今天還原遇到的狀況，無關疲勞，「剛好計畫跟他們（台鋼雄鷹隊）的設定match到」，總教練後藤光尊也馬上就看出問題。

廖任磊昨天9局上把關6：1領先，面對5人次、10顆球就被敲4安打，搞到只剩3分領先、仍是滿壘局面，悍將推出曾峻岳，共耗13球完成任務，曾峻岳取得本季第10次救援成功。

廖任磊指出，身體狀況不是問題，「以前在味全還丟更多、熱身次數也更多，這邊有平均分配或是按照狀況去設定，大家負擔沒有像之前那麼多，身體狀況是還不錯。」他指出，昨天的球速（最快150公里），也反映出身體並無狀況，「昨天不好的原因，可能是對方有做一些設定，被攻擊當下沒有及時做出策略變化。」

廖任磊指出，比分差距較大的情況下，自己當下第一個想法就是第一球搶好球，「但那個好球是正常丟或順勢去丟，打者去看那顆球的強度會不一樣。」而雄鷹打者也抓準這個心態，都在淺球數攻擊敲安。

廖任磊在賽後做完伸展恢復後，就去看了影片，今天後藤也與他聊到昨役的問題，「他說你在放輕鬆去丟時，執行得不錯，但輕鬆丟的球是很明顯是要搶好球（放進好球帶），加速的東西還是要出來。」廖任磊也說，自己在昨天看影片時就發現了這個問題。

更抱歉的是面對曾峻岳，原本希望可以避免讓他上班，最終還是需要他出來收拾局面。廖任磊賽後也馬上跟他說了抱歉，曾峻岳則是暖心回覆：「沒事、很正常，剛好被抓到設定，偶爾會遇到。」

廖任磊 曾峻岳 富邦悍將

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