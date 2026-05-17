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中職／RRRRRRRLL 樂天桃猿排出「極右打線」對付梅賽鍶

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊今天對戰味全龍隊梅賽鍶，先發打序前7棒都是右打。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊今天對戰味全龍隊梅賽鍶，先發打序前7棒都是右打。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊近期再吞3連敗，今天作客天母棒球場對戰味全龍隊，全力避免系列賽遭橫掃，面對龍隊排出的先發左投梅賽鍶，排出連7棒右打的「極右打線」」，37歲老將余德龍扛開路先鋒、守游擊，陳晨威輪休沒先發。

猿隊開季至今打擊狀況不見起色，打完32場比賽，團隊打擊率僅2成24是聯盟墊底，僅拿下79分也是6隊最差，教練團持續在尋求突破的方式，今天面對梅賽鍶，先發第1至7棒都排出右打來應付，一軍野手陣容中，只剩林承飛一名右打沒先發。

猿隊總教練曾豪駒表示：「就是想辦法突破，大家一起努力。」而陳晨威今年開季前32場全勤出賽，今天則沒被排進先發打序中，曾豪駒指出：「最近他的狀況有點掉下來，感覺有點疲勞出現，先讓他休息。」

而讓余德龍排為開路先鋒，是他繼2021年後再次擔任先發第1棒，曾豪駒說：「過往他對左投的掌握都很好，在這個時候稍微做一下變化，看可不可以帶動球隊氣氛。」

陳晨威 余德龍 林承飛

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