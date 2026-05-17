中職／一天兩杯全糖珍奶 後藤光尊有心中的奶茶三本柱

富邦悍將隊總教練後藤光尊的出場介紹寫著「最愛全糖珍奶」，不是在開玩笑，今天證實自己一天兩杯全糖珍奶，還有自己心目中的奶茶三本柱。

悍將本周末舉辦「迺夜市呷好味」主題日，後藤昨天的主場也配合主題，手拿茄芷袋、雞排、珍珠奶茶在鏡頭前展示。

今天被問到珍奶是否真的喝全糖？後藤給出肯定的答案，「每天兩杯！」他甚至會自己用中文點餐，當場示範「全糖」、「少冰」。媒體提到，台灣人很少在喝全糖，他自信回覆：「我是日本人！」後藤表示，為了不要變胖，所以有在運動。

後藤表示，過去在日本沒有喝過珍奶，但知道有這個飲料的存在，來到台灣後首度嘗試，「原來這就是珍奶啊！」他說喜歡珍奶的全部，尤其是咬起來的嚼勁。

後藤直接點出自己心目中的最強奶茶，包括50嵐和Coco的奶茶三兄弟，翻譯謝修銓加碼爆料，之前幫他買過一沐日的逮丸奶茶，後藤也很喜歡。結束訪問後，後藤回到教練室沒多久又跑出來，手裡拿著一杯Coco的奶茶三兄弟，謝修銓說：「今天幫他買半糖，他在argue。」