中職／剋星一棒決勝負！獅洋投布雷克無語問天 創隊史37年最悲紀錄

在將近18000位球迷的見證下，中華職棒昨天在亞太成棒主球場上演罕見的頂級投手大對決，中信兄弟王牌德保拉與統一7-ELEVEn獅洋投布雷克生涯第11度同場先發對決，雙方再度繳出精彩內容。

不過在這樣一場幾乎毫無失誤空間的比賽中，中信兄弟靠著第6局唯一攻勢搶下關鍵分數，終場以1比0擊敗統一獅，取得本季在亞太棒球場的4連勝。

這場比賽也是兩人繼2022年後，再次同場完成優質先發。德保拉去年因傷提前結束球季，本季直到5月3日才重返一軍，此役迎來本季第3次登板。他以102球投完6局，被敲6支安打沒有失分，送出3次三振、1次四壞保送，成功壓制獅隊打線。

至於統一獅王牌布雷克表現更加悲壯，他同樣投出102球，完成9局完投，被擊出7支安打，全場沒有任何四壞球與觸身球，僅送出1次三振，只在第6局遭到宋晟睿敲出三壘安打後，再被張仁瑋適時安打攻下唯一失分。

然而獅隊打線全場遭封鎖，讓布雷克即使完成近乎完美的投球內容，仍苦吞敗戰。這不僅是他生涯首度9局完投敗，也是他生涯第3次與德保拉同場投出優質先發，上一次已經是2022年5月7日，距今1470天。

更令人感嘆的是，布雷克也因此寫下聯盟史上的悲情紀錄。他成為中職史上第24位投出「9局以上僅失1分完投敗」的投手，同時也是史上第4位完成「9局完投、無四死球、僅失1分卻吞敗」的投手，與1995年的陳義信、達瑞以及2003年的風神並列。

若以統一獅隊史來看，布雷克成為史上第3位、第4次「9局無四死完投敗」的悲情投手，過去3次分別是1990年9月25日的郭進興面對三商虎、1990年5月30日的郭進興面對兄弟象，以及2006年8月26日的潘威倫面對興農牛；更是隊史37年來首位投出「9局完投、無四死球、僅失1分」卻無法拿下勝投的投手。

此外，張仁瑋也持續扮演布雷克剋星角色，此戰敲出致勝安打後，生涯對戰布雷克11打數已累積7支安打，包含1發全壘打，打擊率高達6成36，堪稱最讓布雷克頭痛的打者。