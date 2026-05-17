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棒球／沒說一句「請來火腿」 栗山當年留住大谷靠掛保證：更快上MLB

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
「中信60甲子緣」棒球特展今天舉辦揭幕儀式，火腿鬥士CBO栗山英樹舉辦棒球講座。記者余承翰／攝影
「中信60甲子緣」棒球特展今天舉辦揭幕儀式，火腿鬥士CBO栗山英樹舉辦棒球講座。記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽冠軍教頭、大谷翔平恩師栗山英樹，透過棒球講座分享自己的棒球經驗，談到當年如何將高中生大谷翔平留在日本職棒，他透露從頭到尾沒說過任何一句「請來火腿」，而是向他分析，為何透過日職體系養成，會讓他更快站上大聯盟。

「中信60甲子緣」棒球特展回顧台灣棒球百年發展史與中國信託投入五級棒球之成果，今天特展舉辦揭幕記者會，邀請世界棒球經典賽日本隊冠軍教頭、火腿隊首席棒球總管栗山英樹舉辦棒球講座。

大谷翔平當然是多數小球員最好奇的話題，栗山在講座中也分享當年與大谷的交流，他說很多事情都要親眼去看才準，因此他也親自去看了大谷高中時的打擊和投球，「他在甲子園可以打出反方向全壘打，投球潛力感覺更勝達比修，當時就覺得如果他留在日本，一定可以成為第四棒兼王牌投手。」

栗山回憶，當時大谷很早就表態要去大聯盟，雖然不是類似記者會那樣的公開發言，而是透過媒體披露，但當時注意到的是，大谷說的是「想在大聯盟活躍」，而不是「美國職棒」。

「我知道我的機會來了。」栗山自己親眼看過美國職棒小聯盟的養成體系，他以蕎麥麵的木盒形容日職養成、以撈魚的網子形容美職養成，日本的培訓計畫會讓所有年輕選手一個不漏，美國則比較像是往水裡撈魚，球團可能不會很快就撈到他，「如果他在日職體系養成，會比他高中直接去美國更快上大聯盟。」

栗山透露，自己沒有跟大谷說任何一句「請來火腿」，而是幫他分析，告訴他，「如果你是父親，你的孩子在打棒球，你會希望他在哪個環境中養成？」

栗山表示，在與大谷聊過之後，他也思考了滿長時間，而當時外界也有一些耳語，他看了後也開始重新思考怎樣對自己比較好，「沒有人影響他，而是他自己最終做出了決定，他後來也去跟高中教練道歉。」他說大谷可以冷靜分析利弊，這也是他可以成功的原因。

栗山英樹 大谷翔平 棒球

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