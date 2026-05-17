棒球／栗山英樹看WBC台韓激戰也深受感動 「用靈魂在比賽」

世界棒球經典賽冠軍教頭栗山英樹，應「中信60甲子緣」棒球特展之邀來台，今天舉辦棒球講座，談到中華隊在今年世界棒球賽最後一場預賽與南韓隊的交手，他看了也深受感動，「已經超越技術層面，是用靈魂在比賽。」

栗山英樹為日本隊2023年經典賽冠軍教頭，今年日本隊由井端弘和執掌兵符，止步八強，中華隊則在預賽出局，對兩隊來說都是留下遺憾的結局。

栗山表示，台灣和日本在今年經典賽都打得很辛苦，「結局對兩個國家都很遺憾，但看到中華隊最後一場比賽，真的很感動，已經超越技術層面，真的是用靈魂在比賽。」

栗山表示，自己因為棒球很常來到台灣，火腿過去也有陽岱鋼、王柏融，以及現在的古林睿煬、孫易磊等台灣選手，「對我來說，台灣已經不像另一個國家，而是家人的感覺。」他說希望透過棒球打破國家與國家之間的壁壘，包括韓國、中國，一起建立棒球共同圈，「這句話由我來說有點僭越，但希望大家可以把亞洲棒球一起帶動起來。」