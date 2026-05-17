棒球／「中信60甲子緣」揭幕 蔣萬安、辜仲諒學王貞治打擊

中國信託成立60周年，策畫「中信60甲子緣」棒球特展，台北市長蔣萬安出席揭幕儀式，與中國信託慈善基金會董事長辜仲諒一起觀展，面對鏡頭重現稻草人打擊法。

「中信60甲子緣」棒球特展回顧台灣棒球百年發展史與中國信託投入五級棒球之成果，向台灣棒球精神致敬，今天特展舉辦揭幕記者會，邀請世界棒球經典賽日本隊冠軍教頭、火腿隊首席棒球總管栗山英樹舉辦棒球講座，分享日本從基層到世界冠軍之路，並為台灣棒球發展提出建言。

蔣萬安今天也出席揭幕儀式，感謝這次棒球特展呈現和紀錄台灣棒球，以及許多過去長期在這條路上努力的前輩們，台北市也為了紀念台灣少棒之父謝國城，今年將台北市青年公園棒球場冠名為「謝國城紀念球場」，更成為台灣第一個擁有人工草皮的少棒場地。蔣萬安也感謝中國信託對於台灣棒球、兄弟的長期支持，以及舉辦黑豹旗全國高中棒球賽，讓高中孩子也能在賽場上盡情奔馳。

蔣萬安進一步提到台北大巨蛋的落成啟用，「就像我擔任市長，一開始就宣誓上任1年要讓大巨蛋完工，雖然很多人一開始不看好，但是謝謝包括市府團隊、工程團隊，從工程安全面、法規面克服各項的困難。」2023年底台北大巨蛋啟用、舉辦亞洲棒球錦標賽，「大巨蛋啟用邀請王貞治先生開球，他看了我們整個大巨蛋的各個角落，他只講了一句話『非常棒』，而且他覺得甚至比福岡巨蛋、東京巨蛋還要好。」

他說有了大巨蛋，讓台灣選手習慣室內的場館，「我們也不用再羨慕國外有大巨蛋，也讓我們的選手站上國際舞台更有自信，能夠持續為台灣發光，就像在12強賽事勇奪冠軍。」

中國信託成立60周年，策畫「中信60甲子緣」棒球特展，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台北市長蔣萬安出席。記者余承翰／攝影

中國信託成立60周年，策畫「中信60甲子緣」棒球特展，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金控董事長顏文隆、台北市長蔣萬安、北海道日本火腿鬥士CBO栗山英樹、中信兄弟隊教練王建民及彭政閔等人出席。記者余承翰／攝影