MiLB／蘇嵐鴻生涯首秀新人聯盟先發2局 廖宥霖首安出爐

19歲投手蘇嵐鴻旅美加盟聖地牙哥教士隊，今天新人聯盟首場先發亮相，投2局4K無失分，無關勝敗；密爾瓦基釀酒人隊18歲野手廖宥霖新人聯盟第5場出賽，敲出旅美生涯首安。

蘇嵐鴻是去年U18世界盃棒球賽代表隊成員，在世界盃舞台好表現獲得注意，去年10月確定加盟美國職棒教士隊，展開旅外生涯，今天開始在新人聯盟出賽，旅美生涯首場亮相，先發對上克里夫蘭守護者隊。

蘇嵐鴻1局下面對首名打者投出三振，接著被敲出二壘打，再連續投出2次四壞保送，但及時回穩，再連續飆出2次三振、凍結對手攻勢。

蘇嵐鴻2局下依序讓打者敲出游擊方向飛球、中外野方向飛球、三振出局，2局投完退場；蘇嵐鴻今天總計投2局被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以9比2搶勝，蘇嵐鴻無關勝敗。

密爾瓦基釀酒人隊新人聯盟與辛辛那提紅人隊交手，釀酒人隊台灣野手廖宥霖先發打8棒、守三壘，廖宥霖2局下敲出右外野方向安打，4局下敲出左外野方向平飛球出局，6局下吞下三振。

廖宥霖今天總計3打數敲出1支安打，新人聯盟第5場出賽，旅美生涯首安出爐；球隊終場以3比7吞敗。