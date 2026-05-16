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中職／初登場起連7場安打首獲MVP 童堉誠回憶「從沒有到有」感觸深

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
富邦悍將童堉誠。圖／富邦悍將提供
富邦悍將童堉誠。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊自培出身的26歲新秀外野手童堉誠，自本月8日初登一軍起，連續7場比賽敲出安打，包括在今天對戰台鋼雄鷹，單場貢獻2打點，拿下生涯首座單場MVP，表現讓總教練後藤光尊都坦言有些意外。

童堉誠前中職名將童琮輝之子，大學畢業後一度放棄棒球，到修車廠當學徒，棒球路上歷經一年的空白後，在2025年選秀落選，但獲悍將隊簽為自主培訓選手，並在今年拚成正式球員，本月6日被註冊，8日就迎接生涯一軍初體驗。

童堉誠自初登場起連續7場比賽敲出安打，後藤光尊直呼有些意料之外，「知道他的狀況好，但沒有想到可以持續這麼久，希望他記住現在的感覺，繼續維持下去。」

今天童堉誠面對台鋼雄鷹，首打席就敲出安打送回全隊第1分，3局下高飛犧牲打再添分數，單場1安2打點，首次站上MVP頒獎台，他心中也有不少感觸，「一路走來不容易，感想當然滿多的，會回憶一些從沒有到有的過程。」

從自培選手走到MVP頒獎台，童堉誠也向教練、家人致謝，「謝謝爸爸不會太拘束我，謝謝他在我的棒球生涯中，不會跟我說『這個不要做、那個不要做』，都滿開放地讓我去做我的，謝謝他才有今天的我。」 

他也感謝包括二軍打擊教練陳品捷、二軍守備兼跑壘教練林哲瑄，「謝謝哲瑄教練沒有放棄我，去年我剛進來的時候，他還沒退休，他其實都有教我怎麼守備，打擊也有跟我講一下，告訴我在一軍層級，他的看法會是怎麼打，或是守備判斷，教我比較多怎麼分析打者、解讀揮棒，這一塊我下了滿大的功夫。」

童堉誠心中還有一大恩人，是過去自己高中赴美訓練兩個月時，在西雅圖寄宿家庭的姊姊，「我當初滿想放棄，她一直努力不懈地陪伴著我，告訴我繼續堅持下去，即使當初沒打球，她也支持我去工作，到回來後都還是很支持我，我也很謝謝她，沒有他就不會有今天的我。」

富邦悍將童堉誠。圖／富邦悍將提供
富邦悍將童堉誠。圖／富邦悍將提供

童堉誠 中職 台鋼雄鷹

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