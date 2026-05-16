中職／打倒陳宇宏有秘密武器 悍將教頭：餵球投手太棒了

富邦悍將隊今天面對台鋼雄鷹先發投手陳宇宏，前4局就揮出10支安打攻下6分，最終以6：3贏球收下5連勝，賽後總教練後藤光尊直呼，賽前協助打者餵球的投手太棒了，是這場比賽的「Hero（英雄）」。

為了應付今天台鋼排出的下勾投手陳宇宏，除了平時就會擔任餵球投手的後藤光尊外，今天賽前打擊練習時還推出「秘密武器」，連擔任後藤翻譯的謝修銓都出馬，以下勾方式替打者餵球。

謝修銓過去選手時期為內野手，退役後轉任日文翻譯，他在今天賽前透露，自己是「下勾限定」，在對戰黃子鵬、陳宇宏時，就會由他上場餵球。

而今天悍將打線面對陳宇宏猛掃10支安打，讓陳宇宏僅投3.2局失6分退場，賽後後藤光尊被問及，賽前的餵球投手是否是有發揮效果？他笑說：「那個餵球投手太棒了。」並直呼謝修銓是此戰的英雄。

至於今天悍將先發鈴木駿輔，主投6局失1分奪勝投，但被敲出8支安打，後藤光尊表示，今天鈴木駿輔的狀況「說好沒有到很好、說壞也沒有到特別壞」，至少他有把6局吃完。

後藤光尊更在意的是，今天鈴木駿輔和上一場出賽時都有一樣的狀況，「他一直專注在自己身上而已，沒有在跟打者對決的感覺。」