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中職／前隊友也敲碗MVP舞 曾仁和全新「動力鏈」讓他忘了舊傷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手曾仁和。圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手曾仁和。圖／味全龍隊提供

去年季後遭到樂天桃猿隊戰力外，曾仁和披上龍袍延續生涯，今天在首度對戰老東家的比賽，繳出一場6局失1分優質先發。曾仁和賽後坦言，希望能在一軍固定先發；總教練葉君璋對此表示，球隊也是滿希望他可以固定先發，「這兩場看起來，打者並沒有很容易掌握到他，我們有作一些內部研究，他們也會希望他可以固定先發，對球隊會有幫助。」

龍隊今天以3：1擊敗猿隊，曾仁和投6局被敲6安打、失1分奪勝，失分出現在第五局，先被馬傑森敲安，推進二壘後，林政華安打帶有1分打點，而他的前一場優質先發已要追溯到2024年5月14，已是732天前。

葉君璋指出，曾仁和這一場的感覺又比前一場更好，不管是投球感覺、球速（此役最快球速147公里），都有他全盛時期八成的感覺，「如果直球再快一點點會更好，還沒有百分之百抓到最好節奏，還有一點空間。」

曾仁和指出，對於目前的投球動作掌握度越來越高，「發力越來越好，可以用更多力量去控制，變速球、曲球更有尾勁。」他認為腰部舊傷的問題或許還是存在，但差別在於現在的動作讓他不會感覺到不適，「現在的丟球姿勢、動力鏈，不會讓舊傷跑出來，像是今天他們假點，我往前衝時，回到投手丘感覺不用休息可以繼續丟，不像之前可能要休個幾秒再走回投手丘。」

首度碰上前東家，曾仁和透露，昨天就有跟他們聊天，「他們說假如你今天拿MVP，我說怎麼可能今天、明天啦！就是開開玩笑，他們說如果我拿MVP要看我跳舞，也是很開心，現在還可以和以前隊友感情這麼好。」

龍隊在多了一位「本土洋投」伍鐸的情況下，啟用本土先發機會並不多，投完後下二軍成固定操作。被問到是否希望在一軍固定出賽，曾仁和坦言，一、二軍出賽時間不同，生理上會比較難調適，這當然是選手要自己去克服的問題，就是遵照教練安排，如果可以，自己當然也希望可以留在一軍固定輪值，會比較好調整。

曾仁和 葉君璋 樂天桃猿

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