中職／悍將6：3打退台鋼 收下本季最長5連勝

富邦悍將隊今天在主場對戰台鋼雄鷹，日籍先發鈴木駿輔繳出6局失1分的表現，打線則掃出13支安打，先發9人幾乎棒棒開花，終場以6：3打下勝利，在主場10851名觀眾面前，拉出本季最長5連勝。

台鋼雄鷹今天排出下勾投手陳宇宏先發，是他本季首次先登板，但開賽起狀況不斷。悍將首局就靠孔念恩、童堉誠的接連安打先馳得點，2局下2出局後王苡丞揮出三壘打，王念好再敲安打送回第2分。

3局下悍將二壘手林澤彬掃出三壘打，接著靠童堉誠高飛犧牲打跑回分數。5局下戴培峰、王苡丞、王念好連續3棒安打追加1分，2出局後林澤彬再敲安打送回2分，悍將隊將比數改寫為6：0。

悍將對日籍先發鈴木駿輔此戰雖也局局有危機，但都能有效控制局面，其中在4局上連續被敲3支安打，但中外野手孔念恩用長傳阻殺幫他擋下1分。鈴木駿輔直到5局上投出保送後，被陳文杰、王博玄連敲2安，滿壘時讓魔鷹揮出高飛犧牲打失1分。

9局上悍將隊換上廖任磊登板，但接連被敲出3支安打，滿壘時讓魔鷹擊出2分打點安打，雄鷹將比數追成3：6，也逼出悍將終結者曾峻岳登板，連飆2K化解滿壘危機，替悍將隊守住勝利。

鈴木駿輔今天主投6局用100球，被敲出8支安打，有3次四壞球保送，但也送出8次三振，僅失1分，繳出本季第3場優質先發，拿下第3勝。

悍將打線全場敲出13支安打，先發9人除了第9棒池恩齊外，其餘8人都有安打，第4棒張育成單場3安猛打賞， 林澤彬、王念好都是2安2打點，王苡丞也敲雙安，而童堉誠敲1安、打下2分含勝利打點，獲選單場MVP。

台鋼陳宇宏此戰原本設定用球數約75球，但此戰僅投3.2局，用57球退場，被揮出10支安打，失6分都是自責分，承擔敗投。之後由3名牛棚投手接手完成比賽，許峻暘中繼1.1局、許育銘投2局、賴智垣投1局。