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中職／威能帝為何不穩？葉總：少了若熙真的會寂寞

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊威能帝。本報資料照片
樂天桃猿隊威能帝。本報資料照片

味全龍隊今天以3：1擊敗樂天桃猿隊，攻克超級強投威能帝，龍隊教頭葉君璋賽前、賽後兩度被問到威能帝，都提到一個名字「徐若熙」，葉總笑說：「少了若熙，他看起來真的有點寂寞。」

威能帝此役從一開賽就有苦戰，龍隊首局前三棒郭天信、朱育賢、劉俊緯都敲安打先送回1分，威能帝的暴投再掉分，第二局兩出局後出現林孝程二壘打、郭天信一壘打的串連再下一城，威能帝最終以79球先發5局被敲7安打、失3分。

談到此役威能帝的不穩，葉君璋說：「可能少了徐若熙給他刺激，這是我個人看法，以前如果他和徐若熙對決時，兩個人的球都在看誰比較快，今年可能少了這個對手，好像有點寂寞。」

葉總說，碰到威能帝時，看他的球都154、156公里在跑，「今年好像少了這個感覺，氣氛還沒到吧！兩個強對強，今年少了若熙，看起來真的有點寂寞的感覺。」威能帝本季兩次對戰龍隊，最快球速都只有151公里。

徐若熙、威能帝生涯共在總冠軍賽加例行賽同場對戰4場，2024年開幕戰由徐若熙奪勝、威能帝吞敗，2025年4月15日則由威能帝成為勝方、徐若熙吞敗，另外兩場都是無關勝敗。

葉君璋 徐若熙 威能帝

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