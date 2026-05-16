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中職／龍隊連2場讓對手Goal For One 猿隊整周都在破紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手曾仁和。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手曾仁和。圖／味全龍隊提供

樂天桃猿隊的得分火力，一整周來都以破紀錄的步伐前進，今天再以1：3不敵味全龍隊，吞下3連敗之餘，在這波面對龍隊的3連戰前兩戰都只拿到1分，本季前32戰只拿79分，持續改寫聯盟紀錄。

猿隊由王牌投手威能帝把關，但此役從一開賽就有苦戰，龍隊首局前三棒郭天信朱育賢、劉俊緯都敲安打先送回1分，威能帝的暴投再掉分，第二局兩出局後出現林孝程二壘打、郭天信一壘打的串連再下一城，威能帝最終以79球先發5局被敲7安打、失3分。

曾仁和生涯首度面對老東家猿隊，時隔732天繳出優質先發，投6局被敲6安打、失1分，失分出現在第五局，先被馬傑森敲安，推進二壘後，林政華安打帶有1分打點。

龍隊第7局起依序推出陳暐皓、林凱威、陳冠偉守成，將猿隊的分數凍結在1分。

猿隊本季從第29場起的總得分，一路走在破紀錄道路上，前29場75分、前30場77分、前31場78分、前32場79分，全數破聯盟最少得分紀錄。

樂天桃猿本季總得分破紀錄之旅

場數｜總得分｜紀錄

前28場 ｜72分｜史上第二少得分

前29場｜75分｜史上最少得分

前30場｜77分｜史上最少得分

前31場｜78分｜史上最少得分

前32場｜79分｜史上最少得分

樂天桃猿隊本季得分破紀錄之旅。圖／AI製圖
樂天桃猿隊本季得分破紀錄之旅。圖／AI製圖

郭天信 朱育賢 威能帝

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