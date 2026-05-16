中職／中信兄弟1：0完封獅隊 本季第二度連勝、對戰獅隊4連勝

「獅象大戰」本周在台南亞太棒球場進行，中信兄弟全場敲7支安打，其中在6局上靠2支安打換回致勝分，終場以1：0完封統一獅隊，本季第二度取得連勝、對戰獅隊4連勝；獅隊布雷克則是苦吞9局完投敗。

面對獅隊洋投布雷克，兄弟打線在6局上成功突破，宋晟睿揮出三壘打，接著靠張仁瑋再補上安打，敲回全場唯一分數，也打下此戰的勝利打點。兄弟打線全場敲7安，「九一連線」宋晟睿、張仁瑋合計貢獻5支安打。

兄弟洋投德保拉本季第3場先發，今天主投6局，被揮出6支安打，沒有失分，拿下2連勝，並獲選單場MVP。兄弟接著用江忠城中繼1局、呂彥青後援2局關門，守住球隊的勝利。

至於獅隊布雷克力撐9局用102球，被敲出7支安打，有1次三振，失1分，投出個人本季首場9局完投，但沒等到隊友的火力支援，吞下本季第2敗。

獅隊打線全場同樣揮出7支安打，陳傑憲繳單場3安猛打賞，但獅子軍攻勢沒能有效串連，全場三度攻占三壘都沒能攻下分數，得點圈打擊機會8支0，遭到完封，吞下2連敗。

中信兄弟昨天以7：4擊敗獅隊，在本季第32場出賽才拿到第10勝，而今天取得2連勝，則是繼4月21至25日拿下本季最長3連勝後（勝統一獅、統一獅、富邦悍將），第二次取得連勝，在亞太球場則是打下4連勝。