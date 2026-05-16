日職／新規定首見「危險揮棒」判決 巨人浦田俊輔成第一人

日本職棒讀賣巨人隊選手浦田俊輔昨天上場打擊時，被判定出現「危險揮棒」而被警告，成為新規定本月起實施之後，12支日職球團一軍之中，第一個吃下「危險揮棒」警告的人。

「體育報知」報導，巨人隊昨天在東京巨蛋迎戰橫濱DeNA隊。7局下，巨人隊2比0領先，2人出局的情況下，巨人隊游擊手浦田站上打擊區，並鎖定一顆外角滑球，揮棒出擊，但球棒脫離雙手，飛向一壘壘包與投手丘的區域，球棒飛出去後在本壘與投手丘之間的地面滾動。

主審後來拿起麥克風，判定這屬於「危險揮棒」並提出警告。

日本電視台（Nippon TV）報導，浦田賽後回憶，「當時那顆是滑球，打算總之先碰到球，結果一打中球之後，球棒就飛出去了」。

他也說，「當時以為會被驅逐出場，不過是被警告，之後好好回顧當時狀況後再調整一下」。

談到「危險揮棒」的新規定，浦田表示，「在警告出爐前沒有太在意，不過警告之後又犯了的話，就會被驅逐出場，所以我當時噴了很多防滑噴霧」。

他表示，之後的對策「大概就是噴防滑噴霧吧」。

日職主審川上拓斗上月在比賽中被打者的球棒擊中頭部後陷入昏迷。日職為此訂定新規定，本月12日開始處罰出現「危險揮棒」的打者，違者最重可被驅逐出場，且一軍與二軍均適用。

根據新規定，球棒脫離打者雙手的情況就屬於「危險揮棒」，第一次會被「警告」，第二次將被判「退場」；若球棒直接擊中他人，則會立即被驅逐出場。

此外，若球棒飛入休息區、攝影席或觀眾席，即使未擊中他人，也會被立即驅逐出場。

而浦田15日的情況是球棒脫離打者兩隻手，所以被判定「危險揮棒」。