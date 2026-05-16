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中職／府城獅吼宮有拜有保庇 「天衝雙姝」徐凱希、張文綺現身助陣

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅廟宇季邀請「天衝雙姝」徐凱希、張文綺擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供
統一獅廟宇季邀請「天衝雙姝」徐凱希、張文綺擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供

統一獅五月重磅主題日「府城獅吼宮｜吼力包高中」這兩天在府城登場，獅隊將亞太棒球場打造成大型廟宇，同時規劃一系列活動和表演嘉賓，希望帶給球迷滿滿的好運。

今年獅隊廟宇季以「文昌帝君」為主軸，恰逢今、明兩天為國中會考，盼藉此為各地考生與求職者們傳達好運及祝福。

今天場外舞台十分熱鬧，除了有將電子樂與廟宇音樂結合的音樂團體「三牲獻藝」表演，更有以腦力激盪與機智敏捷反應為特色的天才衝衝衝人氣組合－「天衝雙姝」徐凱希與張文綺的互動遊戲「遊戲TEMPLE」。

徐凱希、張文綺一出場就受到球迷的熱烈歡迎，以歌曲「保庇」簡單作為活動開場，她們與UniGirls的賴賴、一七邀請球迷上台同樂，除了基本的「跳跳Temple」外，更有使用台語表達題目，讓隊友猜出正確答案，趣味十足橋段讓台下球迷笑聲不斷。

徐凱希和張文綺也擔任今日賽前表演嘉賓，帶來「有喔有喔」、「幸福的時光」、「一個像夏天一個像秋天」三首膾炙人口的歌曲。徐凱希、張文綺表示，這次參與廟宇季主題日，看到外面的布置和氛圍，包含台語廣播等種種在地文化，都讓她們感到非常親切和接地氣。

統一獅廟宇季邀請「天衝雙姝」徐凱希、張文綺擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供
統一獅廟宇季邀請「天衝雙姝」徐凱希、張文綺擔任開球嘉賓。圖／統一獅提供

統一獅 文昌帝君 中職

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