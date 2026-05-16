中職／悍將曾峻岳近期後援不穩 姿勢跑掉找調整方式

中職富邦悍將終結者曾峻岳近幾場後援登板不穩，他透露，每年在差不多的時間就會遇到類似情況，只是狀況不太一樣，教練團提醒近期姿勢有點跑掉，想辦法找調整方式。

曾峻岳本週兩度後援登板都有點亂流，昨天與台鋼雄鷹隊交手，9局上2分領先局面，被雄鷹隊前兩名打者陳文杰、曾昱磬敲出安打，但接著依序三振吳念庭、魔鷹（Steven Moya），再讓王柏融敲出一壘方向滾地球出局，替球隊守住勝利。

談起近期登板不穩的狀況，曾峻岳表示，總教練後藤光尊和投手教練許銘傑都有提醒，主要也是身體上的疲勞，後藤光尊就指出，觀察到他近期投球姿勢有點跑掉，跟開季時的動作不太一樣。

曾峻岳今年季前代表台灣打世界棒球經典賽（WBC），他表示，提早開機也有影響，想辦法找出恢復方式，也詢問訓練師該怎麼調整。

曾峻岳表示，每年到球季中，都會因為疲勞遇到狀況，去年也是差不多的時間；每年遇到的問題不太一樣，但都是有原因的，去年主要是腳的部分，今年則是身體的姿勢，會把教練團提醒的部分，透過訓練好好吸收調整、運用在場上。

在今天賽前，曾峻岳本季一軍14場出賽，投14.1局失掉4分（3分責失分），戰績2勝、2次中繼成功、9次救援成功，防禦率1.88。