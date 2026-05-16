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中職／台鋼單周用4土投、陳正毅明生涯初先發 王維中預計19日投復健賽

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台鋼雄鷹投手陳正毅。聯合報系資料照 陳正興
台鋼雄鷹投手陳正毅。聯合報系資料照 陳正興

台鋼雄鷹隊本周5連戰出奇招，單周只用1名洋投先發、排出4名本土投手應戰，今天由陳宇宏本季初先發對決富邦悍將隊，明天更排出陳正毅迎接生涯首場先發出賽。

台鋼雄鷹這周前3場比賽依序排出黃子鵬江承諺及洋投艾速特登板，而因洋投後勁在5月10日被降二軍，本周無法出賽，另一名洋投坎南本周也跳過先發，投手教練蕭任汶僅表示：「坎南另有規劃，依球隊的運行狀況進行調整。」

至於本土左投王維中因鼠蹊部拉傷還未能歸隊，台鋼今、明兩天的先發安排都有亮點，今天推下勾投手陳宇宏「代班」，設定投75球左右，他過去雖有先發經驗，但本季前10場出賽都是擔任中繼、長中繼的角色。

陳宇宏本季首度先發上陣，蕭任汶表示：「王維中目前還在復健中，因為陳宇宏過去也是先發，這個系列賽就讓他來擔綱先發。」陳宇宏之後的定位則會再視總教練的考量做安排，但球隊目前可能還是比較需要長中繼。

蕭任汶也透露，王維中預計會在19日的自辦賽登板，「那場投完之後，應該就可以回來一軍。」

至於明天則是讓陳正毅先發出戰富邦悍將隊，他過去兩年在一軍出賽12場都是後援，合計投10.1局，今年則是在二軍先發3場，近兩戰分別投7局、8局都無失分，明天將是他本季首度一軍出賽，迎接生涯一軍初先發。

黃子鵬 陳宇宏 江承諺

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