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亞運棒球／培訓藍白賽首戰 雷皓博飆全場最速154公里
亞運棒球培訓隊藍白賽今天開打，兩隊各讓3名投手依序登板、各投3局，國體大投手雷皓博後援3局無失分，飆全場最速154公里，培訓藍隊高育瑋開轟，助隊以6比1擊敗白隊。
2026年名古屋亞運棒球項目培訓隊今天起在國家訓練中心安排6場藍白對抗賽，總教練為湯登凱，藍隊由投手賴延峰先發，投3局被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分；游宗儒中繼投3局，被敲出4支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分。
培訓隊此次選入2名大學隊投手，國立體大雷皓博今天代藍隊後援登板，投3局被敲出2支安打，投出2次三振，無失分，飆速154公里、為全場最速。
培訓白隊今天由張彥澤先發，投3局失掉1分非責失分；黃柏儒中繼投3局，被敲出2支安打，包括5局被高育瑋敲出陽春砲，共失2分責失分；黃裕哲後援投3局，投出偏多6次四壞保送，被敲出4支安打，失掉3分責失分。
培訓藍隊高育瑋今天手感火燙，總計4打數敲出3支安打，1局敲出安打，3局敲出二壘打，5局敲出陽春砲，9局選到四壞保送上壘，總計貢獻2分打點，助藍隊搶勝。
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