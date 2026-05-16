亞運棒球／培訓藍白賽首戰 雷皓博飆全場最速154公里

中信兄弟隊20歲外野手許庭綸一記play掀起熱議，四屆金手套外野手郭天信指出問題，在於是否有意識到這球的彈道要傳得讓轉傳的人可以接到，「如果有想到，只是沒有做好，那我就覺得還好。」即便沒有，他認為以許庭綸的年紀來說是正常，「如果是以前的我，應該90%也會這樣。」

2026-05-16 15:41