中職／懂得不再硬碰硬 麥斯威尼：在台灣投球要像下棋

從投滿5局都吃力，到近期連2場投7局失1分，樂天桃猿隊麥斯威尼坦言，最大改變是放下自我，學習對付台灣打者，不能單純硬碰硬，而要像是下棋一般，擬定更多策略。

麥斯威尼（Morgan McSweeney）過去在美國職棒最高層級到3A，今年球季轉戰中華職棒，前4場出賽最多投滿5局、場均失分3.25，然而最近2場對上統一7-ELEVEn獅、味全龍這2支前段班隊伍，卻都投出7局失1分表現。

被問及中間發生了什麼改變，麥斯威尼表示，原因很多樣，首先自己比較慢熱，球季剛開始投得沒那麼得心應手，另一點則是還在花時間去學習如何對付這邊的打者，這裡是全新的聯盟，而打者型態也與美國不同。

麥斯威尼認為，在台灣投球，控球更重要一些，再來就是更重視出手時的共軌效應，「在美國，可能知道這個打者不會打滑球，就連續投12個滑球給他打。但在台灣，要像是下棋一樣，需要擬定更多策略。」

麥斯威尼指出，信任捕手也很重要，「要把自我放在一旁，了解過去習慣的模式不再管用，並且相信那些在這邊有成功經驗的人，像是我就會請教威能帝（Pedro Fernandez）、艾菩樂（Tyler Eppler）。」

有別於開季前4場出賽投球節奏較慢，麥斯威尼近2場登板明顯加速，他也坦言確有其事，「一開始會覺得投球節奏慢一點，能夠讓打者比較不舒服，但反而變成我更不舒服。我自己也比較喜歡節奏快的比賽，什麼都不用想就去丟，就像過去這2場一樣，也希望接下來能投出更多這樣的比賽。」