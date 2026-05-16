快訊

擎天崗「野戰」被拍！男至今神隱未到案 警方：最嚴重恐被通緝

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

王貞治盃青棒／張乙安開轟 新北投手群賞竹市11K

中央社／ 台北16日電
115年王貞治盃全國青棒錦標賽勝部賽事，16日由新北市隊與新竹市隊交手，新北市張乙安（圖）轟出2分砲，助隊以2比0搶勝。（中華民國棒球協會提供）中央社 中央通訊社
115年王貞治盃全國青棒錦標賽勝部賽事，16日由新北市隊與新竹市隊交手，新北市張乙安（圖）轟出2分砲，助隊以2比0搶勝。（中華民國棒球協會提供）中央社 中央通訊社

王貞治盃青棒賽勝部賽事今天登場，新北市與新竹市交手，新北市隊張乙安敲出2分砲，兩任投手羅于晏和吳昊翔則聯手壓制對手打線，共投出11次三振，助隊以2比0搶勝。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽，新北市隊預賽首戰擊敗宜蘭縣隊。今天勝部與新竹市交手，新北市隊3局下1人出局後陳耀杰敲出安打，2人出局後張乙安開轟，2分砲幫助球隊取得領先。

新北市隊先發投手羅于晏首局讓對手3上3下，2局觸身球保送首名打者，但沒讓對手延續攻勢，3局再投出3上3下；4局1人出局後，被敲出二壘打，接著製造游擊方向飛球、三壘方向滾地球出局，沒有失分。

新北市隊5局換上投手吳昊翔後援登板，讓對手9上9下，沒再踏上壘包。

羅于晏總計用44球投4局，被敲出1支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，最快球速約147公里，拿下勝投；吳昊翔後援3局無失分，投出6次三振。兩人聯手送出11次三振，封鎖對手打線，替球隊守住勝利。

新北市隊投打二刀好手張乙安此役專心打擊、先發守游擊；他在114學年度高中木棒聯賽敲出5轟，拿下賽後全壘打獎，今天王貞治盃第2戰出賽就開轟，持續展現長打能力，包辦2分打點。

王貞治 大甲媽 北投

延伸閱讀

王貞治盃青棒賽／吉路．少瑪開轟4打點 率新北搶勝

韓職／王彥程5局飆8K壓制聯盟龍頭KT巫師 收下本季第4勝

韓職／王彥程5局失2分飆速150公里 單場8K寫生涯新高

中職／吳念庭生涯首支再見安 台鋼3：2贏球送洪總65歲生日禮

相關新聞

中職／許庭綸夾雜「美技」與「丟臉」play 葉總、曾總都說問題在彈道

中信兄弟隊年輕外野手許庭綸昨天一個play同時夾雜「美技」與「丟臉（恥ずかしい）」評價，掀起球迷熱議，味全龍、樂天桃猿隊教頭葉君璋、曾豪駒也都看了這個play，同樣都指出問題在於傳球彈道，確實有再優化的空間。

中職／「以前的我90%也是如此」 郭天信認為癥結在許庭綸有沒有想到

中信兄弟隊20歲外野手許庭綸一記play掀起熱議，四屆金手套外野手郭天信指出問題，在於是否有意識到這球的彈道要傳得讓轉傳的人可以接到，「如果有想到，只是沒有做好，那我就覺得還好。」即便沒有，他認為以許庭綸的年紀來說是正常，「如果是以前的我，應該90%也會這樣。」

日職／新規定首見「危險揮棒」判決 巨人浦田俊輔成第一人

日本職棒讀賣巨人隊選手浦田俊輔昨天上場打擊時，被判定出現「危險揮棒」而被警告，成為新規定本月起實施之後，12支日職球團一...

中職／府城獅吼宮有拜有保庇 「天衝雙姝」徐凱希、張文綺現身助陣

統一獅五月重磅主題日「府城獅吼宮｜吼力包高中」這兩天在府城登場，獅隊將亞太棒球場打造成大型廟宇，同時規劃一系列活動和表演嘉賓，希望帶給球迷滿滿的好運。

中職／悍將曾峻岳近期後援不穩 姿勢跑掉找調整方式

中職富邦悍將終結者曾峻岳近幾場後援登板不穩，他透露，每年在差不多的時間就會遇到類似情況，只是狀況不太一樣，教練團提醒近期...

王貞治盃青棒／張乙安開轟 新北投手群賞竹市11K

王貞治盃青棒賽勝部賽事今天登場，新北市與新竹市交手，新北市隊張乙安敲出2分砲，兩任投手羅于晏和吳昊翔則聯手壓制對手打線，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。