王貞治盃青棒／張乙安開轟 新北投手群賞竹市11K

王貞治盃青棒賽勝部賽事今天登場，新北市與新竹市交手，新北市隊張乙安敲出2分砲，兩任投手羅于晏和吳昊翔則聯手壓制對手打線，共投出11次三振，助隊以2比0搶勝。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽，新北市隊預賽首戰擊敗宜蘭縣隊。今天勝部與新竹市交手，新北市隊3局下1人出局後陳耀杰敲出安打，2人出局後張乙安開轟，2分砲幫助球隊取得領先。

新北市隊先發投手羅于晏首局讓對手3上3下，2局觸身球保送首名打者，但沒讓對手延續攻勢，3局再投出3上3下；4局1人出局後，被敲出二壘打，接著製造游擊方向飛球、三壘方向滾地球出局，沒有失分。

新北市隊5局換上投手吳昊翔後援登板，讓對手9上9下，沒再踏上壘包。

羅于晏總計用44球投4局，被敲出1支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，最快球速約147公里，拿下勝投；吳昊翔後援3局無失分，投出6次三振。兩人聯手送出11次三振，封鎖對手打線，替球隊守住勝利。

新北市隊投打二刀好手張乙安此役專心打擊、先發守游擊；他在114學年度高中木棒聯賽敲出5轟，拿下賽後全壘打獎，今天王貞治盃第2戰出賽就開轟，持續展現長打能力，包辦2分打點。