中職／曾子祐、吳念庭未先發 曾昱磬連兩戰守游擊、黃劼希本季初亮相

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場對戰富邦悍將隊，吳念庭因脖子不適沒有先發，曾子祐也因右手臂傷勢持續休養，連續兩戰由曾昱磬擔任先發游擊手，黃劼希則是今天升上一軍即先發守三壘、本季首度出賽。

台鋼雄鷹本周陸續出現傷兵，曾子祐前天對上樂天桃猿隊之戰，被觸身球擊中右手臂，至今傷勢仍瘀青腫脹，今天他在賽前僅能進行簡單的練習維持手感，但出力仍會疼痛，連續兩天休兵。

因曾子祐無法出賽，這兩戰由曾昱磬「代班」守游擊，他在本月10日對上中信兄弟隊之戰，職棒生涯首度以游擊手身分出賽，這周則是連續兩戰擔任先發游擊手。

曾昱磬過去在大學雖是游擊手，但進入職棒之後，僅在前年剛進來時在二軍以游擊手身分出賽2場，他坦言，自己早已不記得當時守備的感覺。去年整季在一軍守外野，今年則是回到自己最熟悉的二壘，春訓時也沒有練游擊守備。

至於吳念庭昨天比賽中出現脖子不適，今天沒有被排進先發陣容中。台鋼今天將內野手黃劼希登錄一軍、排為先發三壘手，是他本季第二度升一軍，但前一次在4月17日登一軍僅「一日遊」，隔天就回到二軍，今天才要迎接他本季首場出賽。