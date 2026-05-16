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中職／歐力士資深總監中嶋聰訪新莊棒球場 盼更多台灣好手挑戰日職
歐力士猛牛隊資深總監中嶋聰今天拜訪新莊棒球場，富邦悍將副領隊林威助表示，這是臨時行程，中嶋聰看好台灣市場，稱讚台灣選手能力和身體素質，期待更多好手往日職發展。
中嶋聰去年曾受味全龍邀請，春訓來台擔任客座教練。今天拜訪悍將主場新莊棒球場，兩隊陣中都有不少熟識的球員、教練，紛紛向中嶋聰打招呼，包括悍將投手張奕、雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）等人。
悍將總教練後藤光尊一開始還裝作沒看到他，從一旁走過，之後笑著返回打招呼。後藤光尊表示，中嶋聰同為日本秋田縣出身的球員、是大前輩，過去曾在日職共事，兩人的交情就是剛剛大家看到的那種感覺。
被問起有沒有把握機會向中嶋聰推薦自家球員，後藤光尊笑說：「沒有特別推薦誰」，要大家留在悍將，好好為球隊貢獻。
悍將副領隊林威助受訪表示，中嶋聰此行主要是簡單拜訪、是蠻突然的行程，中嶋聰曾來台客座，對台灣的棒球有相當的了解。
林威助與中嶋聰交談許久，林威助表示，中嶋聰提到很多日職好手往美職大聯盟挑戰，台灣也有很多好手，希望越來越多像徐若熙、林安可這樣的球員，可以往日職發展，他也稱讚台灣球員的能力和身體素質都很高。
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