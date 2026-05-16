中職／范國宸手指腫脹休兵一天 後藤光尊笑稱：總教練腰痛也要換人

富邦悍將隊長范國宸，昨天在對台鋼雄鷹隊之戰，守備時造成左手無名指挫傷，今天賽前手指腫脹包紮，將休兵一天。

范國宸昨天擔任悍將隊先發第4棒、一壘手，前2打席都敲出安打，但在守備時因接球造成手指挫傷，打完5局後退場休息，今天范國宸賽前包著腫脹的手指現身，沒有參與賽前打擊和守備練習。

悍將隊總教練後藤光尊指出，范國宸的手指仍腫脹，因此今天讓他休息。而此戰悍將隊第4棒由張育成擔任，第3棒為童堉誠，今天升上一軍的張洺瑀則被排為第5棒。

賽前說明完范國宸的傷勢，後藤光尊還接著開玩笑表示：「總教練可能也要換人一下，今天腰有點痛，好像有點閃到。」他笑說，自己回想了一下，可能是因為自己睡相不是很好所造成。