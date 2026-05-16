中職／龍隊成唯一能讓威能帝稍微投不好 葉總：蛤？是嗎？

樂天桃猿隊威能帝在中職的第四季依然宰制賽場，味全龍隊是他唯一對戰勝少敗多的球隊，賽前聽聞媒體提到「他對你們投得稍微比較不好」，龍隊教頭葉君璋直白回應：「蛤？是嗎？他真的滿強的欸！」

威能帝生涯對戰龍隊16場，合計4勝6敗、防禦率3.28，已是他對戰防禦率最高的球隊，也是唯一敗績多於勝績，確實已是相對上他較不擅長的對手。至於其他球隊，威能帝對戰台鋼雄鷹、統一獅隊的防禦率都在2以下，勝場則以面對富邦悍將隊10勝（1敗）最多。

葉君璋表示，威能帝來台灣前的數據就不錯，來到台灣後，融入台灣比賽方式、研究台灣打者型態，「他有去做這件事，所以在這邊可以越來越進入狀況。」

他指出，威能帝在美國要對戰的人太多，很難只靠自己努力讓經驗值變多，「在台灣只要面對五隊，只要用心去研究打者，再加上自己本身進步，所以有現在的成績，主要是他認同、也應該滿喜歡這個環境。」葉君璋也強調其實自己跟他不熟，「但我感覺他想要在這邊好好生存，所以一直在進化。」