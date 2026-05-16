中職／與劉時豪交流捕手話題 魔鷹分享接球手美台曲直差異

中職台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨天被鏡頭捕捉到在跟捕手劉時豪交流蹲捕相關話題，魔鷹透露，只是把在美國看到與中職不同地方拿出來討論，好奇台美捕手接球手力量使用的差異。

雄鷹隊昨天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，8局悍將進攻時，被鏡頭捕捉到休息區雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）與捕手劉時豪的互動，魔鷹還不時摸一下劉時豪的手、比劃動作。

中華職棒台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹15日被鏡頭拍到在跟捕手劉時豪交流蹲捕相關話題。截圖自影片

魔鷹今天賽前受訪表示，主要是討論捕手接球相關問題，在美國看到捕手做的一些東西，台灣的捕手不這麼做，包括觀察到中職捕手接球手都會伸得比較直，看起來比較沒有力量，美國捕手接球手會比較彎曲有力等討論，「討論一些我想知道的問題」。

劉時豪則表示，魔鷹主動找他聊天，盡量聽、順便當作是練英文，主要就是討論一些捕手相關問題，沒有什麼特別的。

日職歐力士猛牛隊資深總監中嶋聰今天拜訪新莊棒球場，魔鷹也上前打招呼，魔鷹表示，中嶋聰在日職時期當過他3年總教練，去年中嶋聰來台客座時候就有遇到過，覺得棒球的世界很小。