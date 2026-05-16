快訊

房市要爆了嗎？新案成交重挫 全台待售量庫存逼近20萬戶

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／與劉時豪交流捕手話題 魔鷹分享接球手美台曲直差異

中央社／ 新北16日電
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。 中央社
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。 中央社

中職台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨天被鏡頭捕捉到在跟捕手劉時豪交流蹲捕相關話題，魔鷹透露，只是把在美國看到與中職不同地方拿出來討論，好奇台美捕手接球手力量使用的差異。

雄鷹隊昨天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，8局悍將進攻時，被鏡頭捕捉到休息區雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）與捕手劉時豪的互動，魔鷹還不時摸一下劉時豪的手、比劃動作。

中華職棒台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹15日被鏡頭拍到在跟捕手劉時豪交流蹲捕相關話題。截圖自影片
中華職棒台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹15日被鏡頭拍到在跟捕手劉時豪交流蹲捕相關話題。截圖自影片

魔鷹今天賽前受訪表示，主要是討論捕手接球相關問題，在美國看到捕手做的一些東西，台灣的捕手不這麼做，包括觀察到中職捕手接球手都會伸得比較直，看起來比較沒有力量，美國捕手接球手會比較彎曲有力等討論，「討論一些我想知道的問題」。

劉時豪則表示，魔鷹主動找他聊天，盡量聽、順便當作是練英文，主要就是討論一些捕手相關問題，沒有什麼特別的。

日職歐力士猛牛隊資深總監中嶋聰今天拜訪新莊棒球場，魔鷹也上前打招呼，魔鷹表示，中嶋聰在日職時期當過他3年總教練，去年中嶋聰來台客座時候就有遇到過，覺得棒球的世界很小。

劉時豪 魔鷹 台鋼雄鷹 富邦悍將

延伸閱讀

中職／抱怨自己沒有好球帶可言 魔鷹：我每天來這邊都在打壞球

中職／富邦補強林岱安成效浮現 刺激戴培峰成「超級捕手」

中職／去年落後11場→今年落後1場 魔力藍看悍將哪裡不一樣

中職／宋柏翰上周敲生涯首轟 哥哥宋嘉翔卻問「怎麼只打1支安打？」

相關新聞

中職／中信兄弟1：0完封獅隊 本季第二度連勝、對戰獅隊4連勝

「獅象大戰」本周在台南亞太棒球場進行，中信兄弟全場敲7支安打，其中在6局上靠2支安打換回致勝分，終場以1：0完封統一獅隊，本季第二度取得連勝、對戰獅隊4連勝；獅隊布雷克則是苦吞9局完投敗。

中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！ 味全2：0賞桃猿4連敗

味全龍隊今天在主場迎戰樂天桃猿隊，梅賽斯先發8局無失分，打線全場僅敲4支安打比猿隊少1支，但在2局下靠對手失誤搶得先機，8局下則是由張政禹發動中職22年來首次「純」盜本壘成功，跑回第2分，終場以2：0勝出，系列賽橫掃對手，賞給桃猿4連敗。

中職／童堉誠生涯前8戰8打點隊史本土第4人 聯盟本土紀錄是李宗賢

富邦悍將隊新人童堉誠轉正、升上一軍後打出驚奇，8場比賽全數敲安，且累積8分打點，他是隊史第4位本土選手前8戰就有8分以上打點，李宗賢的前8戰11分打點為隊史紀錄，同時也是聯盟史上本土選手紀錄。

TPVL／新戰袍迎戰季後賽 連莊宣示「贏者全拿」

台灣職業排球聯賽（TPVL）元年例行賽落幕，台中連莊以43勝5負戰績高居聯盟第一，將於本周五的季後賽對上排名第四的桃園雲豹飛將，展開三戰兩勝制系列賽，連莊球團今天公布季後賽主視覺與口號「WINNER TAKES IT ALL」，全員換上全新「白 × 綠 × 金」季後賽戰袍亮相，搭配「贏者全拿」的強勢標語，展現球隊問鼎總冠軍的企圖心與決心。

柔道小子癱瘓後不減運動熱情 田徑射擊雙棲 今拿空氣槍團體賽金牌

29歲黃楷倫從小立志追隨父親登上奧運柔道賽場，19歲那年選拔國手時傷了頸椎癱瘓，摔碎奧運金牌夢。他樂觀面對、積極復健，改練鉛球、鐵餅、標槍，在全障運肢障輪椅組三鐵項目四連霸，今年將挑戰三鐵五連霸，力拚田徑、射擊雙棲奪牌。

沙排／奧運銀牌來踢館 亞洲公開賽屏東站下月開打

2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站（AVC BEACH TOUR 2ND PINGTUNG OPEN），6月4至7日將於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區盛大登場，共有來自亞洲14國、46隊頂尖沙灘排球選手將齊聚南台灣，其中更有奧運銀牌名將參賽，地主也派出5組選手迎敵，盼在4天賽事中和各國好手切磋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。