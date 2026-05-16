中職／「以前的我90%也是如此」 郭天信認為癥結在許庭綸有沒有想到

中信兄弟隊20歲外野手許庭綸一記play掀起熱議，四屆金手套外野手郭天信指出問題，在於是否有意識到這球的彈道要傳得讓轉傳的人可以接到，「如果有想到，只是沒有做好，那我就覺得還好。」即便沒有，他認為以許庭綸的年紀來說是正常，「如果是以前的我，應該90%也會這樣。」

昨役引起討論的play出現在九局下兄弟7：4領先，獅隊無人出局、攻占二三壘，林子豪打向右外野方向的飛球，許庭綸接球後長傳本壘擋下蘇智傑，獅隊提出挑戰後維持原判，二壘跑者潘傑楷則趁這記傳球站上三壘。

外界大讚美技，賽後兄弟教頭平野惠一卻有更深層解讀，認為當時3分領先，要以阻止二壘跑者進壘優先，雖然許庭綸很拚，但在預先思考該怎麼處理是準備不足的，更以「高中生球僮都在看，覺得有點丟臉」形容這個play。

中信兄弟隊20歲外野手許庭綸一記play掀起熱議。圖／取自中信兄弟粉絲團

郭天信也看了這個play，他坦言，「以庭綸的年紀，我覺得滿正常，如果是我剛進來一兩年時，應該90%也是這樣。」

郭天信指出，有問題的地方是在彈道，「我覺得力道還是要催出來，彈道要讓中間可以接到的範圍，最主要目的是不要讓二壘到三壘。」他表示，「外野手工作就是把球接好、把球的品質丟好，球的速度、高度要顧好，姑且不論本壘會不會死，這些都是要做好的。」

郭天信進一步指出癥結，「我不確定他有沒有想到這個，如果他有想到，只是沒有做好，那我就覺得還好，至少他知道自己當下要幹嘛，只是沒有做到位。」