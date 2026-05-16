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中職／許庭綸夾雜「美技」與「丟臉」play 葉總、曾總都說問題在彈道

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊年輕外野手許庭綸昨天一個play同時夾雜「美技」與「丟臉（恥ずかしい）」評價。截圖自中信兄弟粉絲團
中信兄弟隊年輕外野手許庭綸昨天一個play同時夾雜「美技」與「丟臉（恥ずかしい）」評價。截圖自中信兄弟粉絲團

中信兄弟隊年輕外野手許庭綸昨天一個play同時夾雜「美技」與「丟臉（恥ずかしい）」評價，掀起球迷熱議，味全龍、樂天桃猿隊教頭葉君璋、曾豪駒也都看了這個play，同樣都指出問題在於傳球彈道，確實有再優化的空間。

昨役引起討論的play出現在九局下兄弟7：4領先，獅隊無人出局、攻占二三壘，林子豪打向右外野方向的飛球，許庭綸接球後長傳本壘擋下蘇智傑，獅隊提出挑戰後維持原判。

外界大讚美技，賽後兄弟教頭平野惠一卻有更深層解讀，認為當時3分領先，要以抓更有把握的出局數為優先，應該放掉難度較高的本壘、阻止二壘跑者再推進，雖然許庭綸很拚，但在預先思考該怎麼處理是準備不足的，更以「高中生球僮都在看，覺得有點丟臉」形容這個play。

「問題不在殺哪個。」葉君璋表示，平野要表達的重點，應該在於傳的高度要轉傳可以接得到，「如果球的彈道是平的，是中間的人接得到的高度，但他覺得來得及（抓本壘），所以沒有去攔截，可能就會變本壘死、二壘那個也跑不過來。」

葉君璋直言，「如果他今天很平直接到，你要罵他嗎？那有什麼問題。」他說：「大家想得太複雜，只要是中間可以接得到的都不是問題，如果他可以投很平，可以讓他死為什麼不讓他死。」

曾豪駒先說結論，「那顆最後是出局，要的是結果，那結果就是好的play、沒有什麼問題。」但他也提到，雖是好的play，但處理方式可以再優化，「可以思考的是未來再遇到，讓球再平一點，讓跑者不要再進壘。」

「二壘為什麼會跑？因為球高，你必須誇讚統一二壘跑者觀察是好的。」曾豪駒同樣指出，「如果這個play可以再平一點，或許會好一點，但不能說他這樣做是不好的，因為他也想要阻止對方得分，只是如果最後結果是safe，再進壘可能對結果就有影響。」

他指出，當教練的一定都是去找問題，可以和選手討論的是怎樣處理可以更好，年輕選手就是在這些過程中去強化、變得更好，「每個人都會衝動，選手在場上都想做好每個play，但年輕選手可能思考上不會那麼清楚，我們看會覺得有點脫序，但這就是需要一步一步去教導。」

許庭綸 葉君璋 味全龍

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