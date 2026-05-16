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中職／許庭綸長傳美技「丟臉」？兄弟官方貼平野惠一受訪影片

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照

中信兄弟隊20歲外野手許庭綸昨天上演長傳美技，幫助球隊以7：4擊敗統一獅隊。沒想到兄弟總教練平野惠一賽後受訪時說出，「有點丟臉（恥ずかしい）」，引發球迷熱議。兄弟球團事後上傳受訪影片，還原平野惠一的完整說法。

當時是9局下兄弟7：4領先，無人出局被攻佔二三壘，李振昌被擊出左外野飛球，許庭綸接殺後直接長傳本壘，阻殺衝本壘的蘇智傑，形成雙殺，幫助兄弟拿下勝利。許庭綸的美技守備獲得許多球迷好評；但多家媒體報導指出，平野惠一認為這次守備「有點丟臉（恥ずかしい）」，引發部分球迷怒火。

兄弟官方YouTube隨後公開完整訪談影片後，平野惠一是在談論職業球員守備觀念，「高中球僮也在看啊，有點丟臉啊。當然以結果來看是抓到了，但是如果沒接到呢？所以這時多一個進壘都是不被允許的。」

有媒體詢問，「應該是要去擋住二壘往三壘的跑者嗎？」平野回應，「沒錯，冷靜來看這個Play的話，大家都可以理解。大家都很拼命，這個play發生之前，球打過來應該怎麼處理，這個準備是不足的，不單靠蠻力，而是動腦思考這件事。這就是分別職業運動員與非職業運動員的差異，這個教育非常重要。」

平野惠一 中信兄弟 許庭綸

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