快訊

Gmail免費儲存空間將縮小至5GB Google：需做一事才能解鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／進職棒後才慢慢學會代打 劉俊緯：球過來就勇敢揮棒

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
劉俊緯代打建功。圖／味全龍提供
劉俊緯代打建功。圖／味全龍提供

味全龍隊劉俊緯近期多以代打角色出賽，今天面對樂天桃猿隊，8局下滿壘時被換上場，抓賴胤豪投出的第1球掃出2分打點二壘打，一棒當英雄，幫助球隊以3：1打下勝利，劉俊緯說：「上去就是積極進攻，好球帶設定好，球過來就要勇敢去揮棒。」

劉俊緯本季代打6打數敲出3支安打，包括在此戰敲回致勝一擊，他提到：「代打其實也不容易，但就是可以提早準備，在那個打席之前可以準備很久，但就是要去預想會遇到什麼投手，基本上代打上去就是要打了，所以不太會等球。」

過去在高中時期身為球隊主力，對於代打這樣的角色，他坦言，是進入職棒後才慢慢開始累積經驗，也請教了包括林智勝在內的一些資深學長，「他們跟我講了一些東西，讓我代打才開始慢慢有比較好的成績。」

能夠在關鍵時刻保持專注，也是龍隊總教練葉君璋看見他的特質之一，劉俊緯說：「有時候打9局其實難免會有點分心，因為體力有消耗，但打1個打席的時候，全部比賽可能就那一個打席，所以會非常非常專注在那個打席上，如果先發可能會有3、4個打席，但代打就那一次機會。」

劉俊緯也坦言，今天在滿壘時上場代打，心情比以往更輕鬆一些，「我覺得我以前代打比較緊張，但今天還好，我也不知道為什麼，今天上場的心情比較沒那麼沈重。」

味全龍 樂天桃猿

延伸閱讀

MLB／「打者大谷」連兩天沒先發 道奇教頭：準備關鍵時刻代打

MLB／李灝宇代打2支2、第二度單場雙安 老虎被大都會開魯閣

MLB／喊50轟50盜卻成打線斷層！洋基奇森姆認了：我揮棒狀況不好

中職／宋柏翰上周敲生涯首轟 哥哥宋嘉翔卻問「怎麼只打1支安打？」

相關新聞

韓職／王彥程5局飆8K壓制聯盟龍頭KT巫師 收下本季第4勝

韓華鷹隊25歲台灣左投王彥程今天客場登板，出戰聯盟戰績第一的KT巫師隊，先發5局失2分，送出生涯單場新高的8次三振，最快球速也飆到150公里，在球隊領先時退場，最終韓華鷹隊以5：3勝出，王彥程收下本季第4勝。

日職／徐若熙二軍登板修問題 對歐力士先發5局失2分最快153公里

徐若熙下二軍進行課題訂正，今天首度出賽，面對歐力士隊二軍先發5局被敲3安打、失2分，有2次三振、3次保送，共用83球，最快球速153公里。

中職／終於10勝了！兄弟歷時32場達陣 慢吞吞平隊史最慢紀錄

中信兄弟隊花了32場，終於拿到本季第10勝，今天由老將陳俊秀的兩分砲當起爆劑，終場以7：4擊敗統一獅隊，終止近期的3連敗。

中職／進職棒後才慢慢學會代打 劉俊緯：球過來就勇敢揮棒

味全龍隊劉俊緯近期多以代打角色出賽，今天面對樂天桃猿隊，8局下滿壘時被換上場，抓賴胤豪投出的第1球掃出2分打點二壘打，一棒當英雄，幫助球隊以3：1打下勝利，劉俊緯說：「上去就是積極進攻，好球帶設定好，球過來就要勇敢去揮棒。」

中職／劉俊緯滿壘代打建功 葉總：他只要上場就能讓球隊「火起來」

味全龍隊今天在主場迎戰樂天桃猿隊，8局下劉俊緯在滿壘時上場代打，揮出2分打點二壘打敲回致勝一擊，幫助球隊以3：1打下勝利，終止近期3連敗，也保住聯盟龍頭，總教練葉君璋大讚，他有一種讓球隊「火起來」的特質。

中職／去年落後11場→今年落後1場 魔力藍看悍將哪裡不一樣

去年上半季打完前30場，富邦悍將隊與龍頭勝差已經達到11場，早早退出爭冠行列，今年展現不同以往的競爭力，洋投魔力藍談團隊此刻氣氛，他說：「我們都相信自己會贏。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。