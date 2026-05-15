中職／進職棒後才慢慢學會代打 劉俊緯：球過來就勇敢揮棒

味全龍隊劉俊緯近期多以代打角色出賽，今天面對樂天桃猿隊，8局下滿壘時被換上場，抓賴胤豪投出的第1球掃出2分打點二壘打，一棒當英雄，幫助球隊以3：1打下勝利，劉俊緯說：「上去就是積極進攻，好球帶設定好，球過來就要勇敢去揮棒。」

劉俊緯本季代打6打數敲出3支安打，包括在此戰敲回致勝一擊，他提到：「代打其實也不容易，但就是可以提早準備，在那個打席之前可以準備很久，但就是要去預想會遇到什麼投手，基本上代打上去就是要打了，所以不太會等球。」

過去在高中時期身為球隊主力，對於代打這樣的角色，他坦言，是進入職棒後才慢慢開始累積經驗，也請教了包括林智勝在內的一些資深學長，「他們跟我講了一些東西，讓我代打才開始慢慢有比較好的成績。」

能夠在關鍵時刻保持專注，也是龍隊總教練葉君璋看見他的特質之一，劉俊緯說：「有時候打9局其實難免會有點分心，因為體力有消耗，但打1個打席的時候，全部比賽可能就那一個打席，所以會非常非常專注在那個打席上，如果先發可能會有3、4個打席，但代打就那一次機會。」

劉俊緯也坦言，今天在滿壘時上場代打，心情比以往更輕鬆一些，「我覺得我以前代打比較緊張，但今天還好，我也不知道為什麼，今天上場的心情比較沒那麼沈重。」