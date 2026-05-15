中職／劉俊緯滿壘代打建功 葉總：他只要上場就能讓球隊「火起來」

味全龍隊今天在主場迎戰樂天桃猿隊，8局下劉俊緯在滿壘時上場代打，揮出2分打點二壘打敲回致勝一擊，幫助球隊以3：1打下勝利，終止近期3連敗，也保住聯盟龍頭，總教練葉君璋大讚，他有一種讓球隊「火起來」的特質。

雙方今天上演投手戰，7局打完戰成1：1平手，而猿隊啟用牛棚後，給了龍隊進攻的大好機會，8局下龍隊攻佔滿壘，換上劉俊緯代打，從剛登板的賴胤豪手中敲出二壘打，一棒打下2分，敲回勝利打點，本季首度獲選單場MVP。

劉俊緯近期多是代打出賽，且擔任這個角色屢有貢獻，葉君璋說：「他的企圖心滿強的，他在某些時刻他可以很專注，這種選手沒有很多，但從他進來球隊到現在，發現他身上確實有某一些特質，所以我算是滿相信他的，雖然不可能每次上去都安打，但相信他是會幫助球隊咬住的那種選手。」

不只是用球棒替球隊貢獻，葉總認為，劉俊緯只要上場，就能帶來不一樣的化學效應，「這不是要給他壓力，但他真的是只要上去比賽，給隊友、給球隊的感染力滿強的，在打擊和守備都能讓球隊『火起來』，這是他本身散發出來的領導力，想幫球隊贏球的心態很強烈。」