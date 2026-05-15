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中職／終於10勝了！兄弟歷時32場達陣 慢吞吞平隊史最慢紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳俊秀兩分砲點燃中信兄弟隊反撲氣焰。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀兩分砲點燃中信兄弟隊反撲氣焰。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊花了32場，終於拿到本季第10勝，今天由老將陳俊秀的兩分砲當起爆劑，終場以7：4擊敗統一獅隊，終止近期的3連敗。

兄弟此役前三局都有得點圈機會皆空手而歸，第二局更是前兩位打者王威晨、高宇杰都敲安打，無人出局大好局面，但接下來3棒都讓跑者壘上吹風，連推進效果都沒有，留下一、二壘殘壘。

陳傑憲第四局以兩分砲幫助獅隊先馳得點，這回兄弟沒再於落後局面被一路壓著打，獅隊先發投手獅帝芬第五局遭陳俊秀敲出兩分砲追平，第六局首位打者高宇杰纏鬥8球選到保送，直接讓獅蒂芬的用球數破百，後續宋晟睿先敲二壘打，張仁瑋的一壘打一棒掃回兩分超前，第七局又是張仁瑋在二、三壘有人時敲安再進帳1分打點，單場2安打、3分打點獲選為單場MVP。

勝騎士先發7局失4分，除了陳傑憲第四局兩分砲外，第七局再遭到陳聖平狙擊一發兩分砲，最終仍拿下本季第4勝。

兄弟歷時32場拿到10勝，追平2009年兄弟象、2018年中信兄弟隊的隊史最慢10勝紀錄。

中信兄弟隊洋投勝騎士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投勝騎士。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟

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